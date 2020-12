Oficjalnie: Brighton podjął decyzję ws. Modera. Dobra i zła wiadomość dla Lecha

- Jakub Moder ma za sobą udane miesiące w Lechu, z którym grał w Lidze Europy, zaliczył też debiut w reprezentacji Polski. Dołącza do nas już zimą, bo wierzymy, że może mieć wpływ na grę pierwszego zespołu - powiedział trener Graham Potter, którego cytuje oficjalna strona Brighton. - Dziękujemy Lechowi za zrozumienie i rolę, jaką odegrał w rozwoju Modera - dodał dyrektor techniczny Dan Ashworth.

REKLAMA

Zobacz wideo "Lech zapewnił nam solidną rozrywkę. Nikt nie oczekiwał fajerwerków"

Agent Milika spotkał się z władzami Napoli. Polak ma dwa wyjścia

Moder: Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś zagram w Lechu

O tym, że Moder przeniesie się do Brighton już 1 stycznia 2020 roku, poinformował także Lech. - Zawdzięczam temu klubowi bardzo dużo, byłem w nim sześć lat, od 15. roku życia. Najpierw w akademii, potem w pierwszym zespole. Wychowałem się w Wielkopolsce, od dziecka kibicowałem Kolejorzowi i marzyłem, żeby w nim zagrać, dlatego debiut czy gra przed naszymi kibicami to było spełnienie moich marzeń z młodości. Dla mnie to coś wielkiego. Spędziłem tutaj sześć niesamowitych lat, nigdy nie zapomnę tego okresu. Na pewno często będę wracał wspomnieniami do tego czasu i będę często przyjeżdżał do Poznania, żeby choćby odwiedzić kolegów. Za Lecha będę trzymał kciuki i oczywiście będę mu nadal kibicował. Mam też nadzieję, że jeszcze w Kolejorzu kiedyś zagram - powiedział Moder w rozmowie z oficjalną stroną Lecha.

Dobra wiadomość dla Lecha

Poznaniacy będą musieli sobie radzić w drugiej części sezonu bez swojego lidera, ale jest też dobra wiadomość dla klubu. Lech na skróceniu wypożyczenia zarobi dodatkowy milion euro, czyli nie 11, gdyby Moder został przy Bułgarskiej do końca sezonu, a 12. Ale nawet bez tego miliona Moder już w tej chwili jest rekordowym transferem z polskiej ekstraklasy. - Byłem zdecydowany od pierwszego momentu, gdy agenci przedstawili mi ofertę. Umowy zostały tak skonstruowane, że każdy na tym skorzysta. Ja chciałem jeszcze zostać w Lechu, żeby pomóc mu w pucharach, to było najważniejsze. A potem dopiero wykonać kolejny krok - mówił Moder w Lidze+ Extra.

Robert Lewandowski dostał pytanie, czy spał ze statuetką FIFA The Best. Rozbrajająca odpowiedź Polaka

Moder w tym sezonie w barwach Lecha rozegrał 24 spotkania, strzelił cztery gole i zaliczył trzy asysty. Jeszcze przed transferem do Brighton zadebiutował też w reprezentacji Polski. W kadrze Jerzego Brzęczka zagrał już w sześciu spotkaniach. W listopadowym meczu z Ukrainą (2:0) - zaraz po tym, jak w 62. minucie zmienił Arkadiusza Milka - zdobył swoją debiutancką bramkę. Wcześniej, bo na październikowym zgrupowaniu, zaliczył asystę przy trafieniu Kamila Grosickiego w towarzyskim meczu z Finlandią (5:1).

Pobierz aplikację Sport.pl LIVE na Androida i na iOS-a



Sport.pl Live .