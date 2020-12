Kuriozalny gol nie załamał piłkarzy Man United. Odrobili straty i postawili kamień milowy w swojej historii

Mecz na Bramall Lane doskonale zaczął się dla gospodarzy. Już w 5. minucie fatalny błąd bramkarza Manchesteru United wykorzystał David McGoldrick.

REKLAMA

Zobacz wideo "Odłóżmy na bok liczby i gabloty. To jest najlepszy piłkarz na świecie" [SEKCJA PIŁKARSKA #75]

Dean Henderson, który w czwartek zastępował siedzącego na ławce rezerwowych Davida de Geę, rozgrywał krótko piłkę z Harrym Maguirem. Po zwrotnym podaniu od środkowaego obrońcy bramkarz zbyt długo czekał z wybiciem piłki, przez co wślizgiem zagarnął ją Oliver Burke, a McGoldrick z bliska strzelił gola do pustej bramki.

Rekordowe osiągnięcie Manchesteru United

Szczęście gospodarzy trwało jednak tylko 20 minut. Jeszcze w pierwszej połowie gole dla gości strzelili Marcus Rashford i Anthony Martial, przez co na przerwę piłkarze Ole Gunnara Solskjaera schodzili z prowadzeniem. To w 51. minucie podwyższył Rashford. Chociaż w końcówce bramkę głową zdobył jeszcze McGoldrick, to ostatecznie Manchesterowi United udało się wygrać 10. z rzędu ligowy mecz na wyjeździe. To dopiero czwarty taki przypadek w historii.

"Tak to się zaczynało" - Boniek napisał piękne i wzruszające gratulacje dla Lewandowskiego

Po meczu z Sheffield United klub z Old Trafford jako pierwszy w historii przekroczył zaś liczbę 1000 punktów w Premier League. Manchester United ma ich dokładnie 1002, a następne w kolejności są Chelsea (870), Arsenal (852) i Liverpool (811).

Po 12 meczach tego sezonu Manchester United zajmuje 6. miejsce w tabeli z 23 punktami. Piłkarze Solskjaera mają jednak jedno spotkanie rozegrane mniej i gdyby je wygrali, to w tym momencie byliby nawet wiceliderem ligi. Sheffield United jest zaś na ostatnim miejscu z zaledwie jednym punktem po 13 meczach. Nikt w historii ligi nie zaczął sezonu tak źle jak drużyna Chrisa Wildera.

Messi podpadł polskim kibicom swoim głosowaniem, ale to, co zrobił Van Dijk może wywołać szok