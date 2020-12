Nowa nadzieja dla Kamila Grosickiego. West Bromwich ma nowego trenera

W środę po południu informowaliśmy, że Slaven Bilić przestał pełnić funkcję trenera West Bromwich Albion. Szkoleniowiec, który pomijał Kamila Grosickiego przy wyborze jedenastki, paradoksalnie został zwolniony po jednym z lepszych meczów jego drużyny w ostatnich tygodniach. West Brom zremisował we wtorek z Manchesterem City 1:1. To niespodziany wynik, jaki jednak nie uratował Bilicia.

Nowym trenerem drużyny został Sam Allardyce. Celem doświadczonego 66-letniego szkoleniowca będzie utrzymanie zespołu na poziomie Premier League. Aktualnie West Brom jest na przedostatnim miejscu w tabeli. Ma tylko siedem punktów zdobyte w 13 spotkaniach. Allardyce podpisał umowę do końca czerwca 2022 roku.

66-latek w przeszłości prowadził m.in. Newcastle United, West Ham United, Blackburn Rovers, AFC Sunderland i Crystal Palace. Przez dwa miesiące w 2016 roku był także selekcjonerem reprezentacji Anglii.

Nadzieja dla Grosickiego

Zmiana na ławce West Bromu to nadzieja dla Kamila Grosickiego na poprawę jego sytuacji w klubie. Polski skrzydłowy zagrał w tym sezonie tylko w dwóch meczach: we wrześniu zaliczył 55 minut w Pucharze Ligi Angielskiej z Harrogate Town, a kilka dni temu przebywał na boisku przez 10 minut w meczu Premier League z Newcastle. Spekulowano, że Grosicki opuści zimą West Bromwich Albion i przeniesie się do grającego w Championship Nottingham. Wszystko po to, by grać więcej przed rozpoczynającymi się w czerwcu mistrzostwami Europy w piłce nożnej. Jerzy Brzęczek liczy, że Grosicki nadal będzie ważną postacią reprezentacji. By tak się stało, 32-latek musi regularnie występować w klubie.

