Kamil Grosicki może mieć nowego trenera! Były selekcjoner ma przejąć WBA

Manchester City zremisował z West Bromwich Albion 1:1 w 13. kolejce Premier League. Sytuacja WBA jednak wciąż jest słaba. Zespół Kamila Grosickiego (znowu przesiedział caly mecz na ławce) ma na koncie tylko 7 punktów i zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli. - Jestem bardzo spokojny. Wykonuję swoją pracę. Nie przejmuję się przyszłością i medialnymi spekulacjami. Nie mógłbym być bardziej dumny z tego, co moja drużyna pokazała w meczu z Manchesterem City - mówił po meczu Slaven Bilić, którego pozycja jest zagrożona. Tak przynajmniej twierdzi "The Sun". Brytyjski brukowiec donosi, że Chorwat będzie pierwszym trenerem z Premier League, który straci pracę w tym sezonie. Faworytem do jego zastąpienia jest Sam Allardyce, były menedżer Evertonu, Crystal Palace czy reprezentacji Anglii.

Zmiana trenera, czyli szansa dla Grosickiego?

Zwolnienie Bilicia może odmienić los Kamila Grosickiego, który w tym sezonie rozegrał zaledwie 10 minut w lidze, gdy Newcastle pokonało WBA 2:1. Sytuacja Polaka jest na tyle słaba, że nawet po strzeleniu hat-tricka w meczu kadry (5:1 z Finlandią), po powrocie do klubu nie dostał szansy od Chorwata. - Przeżywam to wszystko oraz fakt, że nie mogę pomóc zespołowi. To dla mnie bardzo trudna to sytuacja. Trener nie zabiera mnie na mecze. Tyle lat walczyłem o to, aby wrócić do Premier League i na pewno nie myślałem, że tak to będzie wyglądało. Wiedziałem, że rywalizacja jest duża, ale gdy przychodziłem do WBA, to nie spodziewałem się, że rozegram tak mało minut. Nic więcej nie mogę zrobić niż tylko czekać na swoją szansę - mówił kilka tygodni temu "TurboGrosik".

Być może jednak Grosicki odejdzie. I to już zimą. - Były i pozostają kontakty z klubami z Championship, również z Nottingham, i zobaczymy co się wydarzy - powiedział Grosicki w rozmowie z "Super Expressem".

W najbliższą niedzielę WBA podejmie Aston Villę. Liderem Premier League jest Tottenham, który ma 25 punktów po 12 meczach.