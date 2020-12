Duża wpadka Manchesteru City w lidze. Chelsea przegrywa w ostatnich sekundach

Mecz w Manchesterze długo układał się tak, jak można się było tego spodziewać. Wicemistrzowie Anglii długo utrzymywali się przy piłce i tworzyli kolejne sytuacje bramkowe, ale do 30. minuty nie mogli znaleźć sposobu na pokonanie Sama Johnstone'a. W końcu jednak spod linii końcowej podał Raheem Sterling, a z bliska gola strzelił Ilkay Guendogan.

REKLAMA

Zobacz wideo "Odłóżmy na bok liczby i gabloty. To jest najlepszy piłkarz na świecie" [SEKCJA PIŁKARSKA #75]

Kamil Grosicki cały mecz na ławce rezerwowych

Na odpowiedź West Bromwich Albion czekaliśmy tylko 13 minut. Po strzale Karlana Granta piłka odbiła się od Rubena Diasa i wpadła do bramki Edersona. Chociaż Manchester City w całym meczu oddał aż 27 strzałów (7 celnych), to wynik nie uległ zmianie. W końcówce meczu dwiema doskonałymi interwencjami popisał się Johnstone, a Guendogan uderzył minimalnie niecelnie z rzutu wolnego.

Manchester City już 7. raz w tym sezonie stracił punkty. Z 12 meczów drużyna Guardioli wygrała tylko 5 i z 20 punktami na koncie zajmuje dopiero 6. miejsce w tabeli. W najbliższych dwóch dniach wicemistrzów Anglii przeskoczyć będą mogły jednak West Ham United, Everton, Manchester United oraz Aston Villa.

Udany debiut nowego trenera Borussii Dortmund. Postawił na rewelacyjnego 16-latka

West Bromwich Albion, w którym całym wtorkowy mecz na ławce rezerwowych przesiedział Kamil Grosicki, ma na koncie tylko 7 punktów i zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli.

Kolejna porażka Chelsea

We wtorek nie popisała się też Chelsea, która przegrała na wyjeździe z Wolverhampton 1:2. Chociaż drużyna Franka Lamparda objęła prowadzenie w 49. minucie po strzale Oliviera Girouda, to zwycięstwo gospodarzom dały bramki Daniela Podence'a oraz Pedro Neto w 5. minucie doliczonego czasu gry. Dla Chelsea to druga porażka z rzędu. W sobotę zespół Lamparda przegrał na wyjeździe z Evertonem 0:1.

Słowa o Diego Maradonie wywołały burzę. "Narkoman, grubas i złodziej"

Po 13 meczach Chelsea zajmuje 5. miejsce w tabeli z 22 punktami. Wolverhampton ma dwa punkty mniej i jest na 10. pozycji. Kolejne mecze wszystkie drużyny rozegrają już w weekend. W sobotę Manchester City zagra na wyjeździe z Southampton, w niedzielę WBA podejmie Aston Villę, w poniedziałek Wolverhampton zagra z Burnley, a Chelsea podejmie West Ham United.