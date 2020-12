Grosicki zagra od pierwszej minuty i wypełni warunek w kontrakcie? Bilić wreszcie docenił Polaka

WBA przegrało w ostatnim meczu z Newcastle 1:2. Slaven Bilić skrytykował postawę niektórych piłkarzy z pierwszej jedenastki, w drugiej połowie dając szansę zmiennikom - Kamilowi Grosickiemu i Charliemu Austinowi. Obaj walczą o miejsce w pierwszym składzie. Trener postanowił docenić ich zaangażowanie i ciężką pracę.

- Rozmawiałem z Kamilem i Charliem. Na każdym treningu pokazują, że chcą mi zaimponować. Nieistotne jakie mają doświadczenie, w ostatnich tygodniach pokazali, że zależy im na grze - cytuje Bilicia portal expressandstar.com.

Kamil Grosicki doceniony przez trenera West Bromu. "Trzeba pukać do drzwi i pracować na treningach"

Nieco ponad 10 minut w ostatnim spotkaniu było jedynym występem Grosickiego na boiskach Premier League w tym sezonie. Wcześniej reprezentant Polski pozytywnie pokazał się w meczu rezerw, w którym strzelił dwa gole. - Podszedłem do meczu profesjonalnie, wybiegałem go, powalczyłem. Treningów w ostatnim czasie miałem bardzo dużo, a mecz to zawsze mecz. Nie wiem, czy to spotkanie zmieni coś w mojej sytuacji - mówił Grosicki.

Jak widać praca na treningach wpłynęła na decyzję Bilicia. - W meczu z Newcastle Austin dodał nam odwagi, mentalności, walczył o każdą piłkę. Jak trzeba było, przytrzymywał ją, potrafi podnieść cały zespół - powiedział trener West Bromu - To jest wynik ich treningów. Żeby zrobić wrażenie, musisz pukać do drzwi i pracować na treningach. Jeżeli zawodnicy na twojej pozycji nie sprawdzają się, wtedy dostajesz szansę.

Spotkanie Manchesteru City z West Bromem odbędzie się we wtorek (15 grudnia) o godz. 21:00. Oba kluby wciąż nie opublikowały listy zawodników, którzy wystąpią na Etihad Stadium od pierwszej minuty.

Jak wynika z informacji Sport.pl, Polak w kontrakcie z WBA (ważnym do czerwca 2021 r.) ma zapis o podwyżce, jeśli zagra jeszcze jeden mecz ligowy. Warunek? Musi to być mecz, który Polak rozpocznie od pierwszej minuty. W weekend skrzydłowy wystąpił pierwszy raz w bieżącym sezonie, ale wchodząc z ławki. Grosicki pojawił się na murawie w 80. minucie za Connora Gallaghera.