Petr Cech oburzony po karnym bronionym przez Fabiańskiego. "Nie mogę tego pojąć"

Była 3. minuta spotkania wyjazdowego West Hamu z Leeds. Gospodarze wywalczyli rzut karny, do wykonania którego podszedł Mateusz Klich, etatowy wykonawca jedenastek w zespole Marcelo Bielsy. Pomocnik uderzył jednak fatalnie - słabo, po ziemi, zbyt blisko środka bramki - a w dodatku Fabiański przewidział, gdzie strzeli i łatwo złapał piłkę. I znów - przeszedł obok Klicha, jakby się nie znali. Sędziowie VAR zauważyli jednak, że przed uderzeniem wyszedł kilka centymetrów przed linię bramkową. A zgodnie z przepisami, przynajmniej jedną stopą powinien jej dotykać. Karny musiał być powtórzony. Wykonawca się nie zmienił, za to strzał był znacznie lepszy - mocniejszy, bliżej słupka. Leeds prowadziło 1:0, ale na twarzy Klicha nie pojawił się nawet delikatny uśmiech. Tego uśmiechu nie było po meczu - West Ham i tak wygrał bowiem 2:1. Ale nawet mimo zwycięstwa trener zespołu z Londynu, David Moyes, skrytykował technologię VAR.

Trener Fabiańskiego apeluje o uporządkowanie reguł VAR

Po zakończeniu spotkania Moyes zaapelował o uporządkowanie reguł VAR, które wciąż w niektórych sytuacjach pozostają niejasne. - Graliśmy naprawdę dobrze, ale dopóki nie ustalimy reguł, nie sądzę żebym był zbyt szczęśliwy - przyznał Moyes.

I dodał: To co powiem, nie ma jednak znaczenia. Być może zmieni się to, gdy więcej wpływowych menedżerów zacznie o tym mówić.

- Obecnie podejmowane są straszne decyzje. Pięta Fabiańskiego była na linii, ale żeby to zobaczyć, trzeba byłoby mieć mikroskop. Jestem rozczarowany i zły - zakończył Moyes.

Do sprawy odniósł się również Petr Cech. - Jak jakikolwiek bramkarz ma bronić bramki o wymiarach 732 x 244 cm, bez poruszania nogami, podczas gdy piłkarze uderzają z 11 metrów z przeciętną prędkością na poziomie 122 km/h, przez co piłka przekracza linię bramkową w 0,35 sekundy? Nie mogę tego pojąć. Łatwo krytykować, nie dając żadnego rozwiązania, dlatego daję rozwiązanie: czy sędzia mógłby narysować sprayem drugą linię 4 stopy (ok. 1,2 m) od linii bramkowej? Wtedy bramkarz musiałby bronić karnego, znajdując się w tej strefie - napisał na Instagramie były bramkarz m.in. Chelsea i Arsenalu.

Mecz był dość wyrównany, raz przeważali gospodarze, raz goście. Aż w 80. minucie obrońcy Leeds popełnili grzech ciężki - przy stałym fragmencie zostawili Angelo Ogbonnę bez krycia. Włoch ma ponad 190 cm i doskonale gra głową. Nic więc dziwnego, że niepilnowany trafił do siatki. West Ham nie wypuścił prowadzenia z rąk głównie dzięki Fabiańskiemu, który w 90. minucie pewnie obronił kolejny strzał Moreno. Piłkarze Davide’a Moyesa potwierdzili dobrą formę - z ostatnich pięciu meczów wygrali cztery i są na piątym miejscu w tabeli. Leeds z sześcioma punktami mniej zajmuje 14. pozycję.