Przełom Kamila Grosickiego w Premier League. Tego meczu nie będzie jednak dobrze wspominał

Była 80. minuta meczu na St James’ Park, gdy na boisku pojawił się Kamil Grosicki. Dla reprezentanta Polski był to pierwszy występ w Premier League w tym sezonie. Meczu z Newcastle United nasz skrzydłowy nie będzie jednak dobrze wspominał. Już dwie minuty po jego wejściu, bramkę dla gospodarzy zdobył Dwight Gayle, co przesądziło o ich zwycięstwie.

W momencie, gdy Grosicki wchodził na boisko, był remis 1:1. Już w 1. minucie gola dla Newcastle United strzelił Miguel Almiron, a pięć minut po przerwie do wyrównania doprowadził Darnell Furlong.

Grosicki wreszcie zagrał, WBA znów przegrało

Po 12 meczach West Bromwich Albion zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli z sześcioma punktami na koncie. Zespół Slavena Bilicia ma pięć punktów przewagi nad Sheffield United i punkt straty do zajmującego bezpieczną pozycję Fulham. Zespół Scotta Parkera rozegrał jednak jedno spotkanie mniej.

Krzysztof Piątek aktywny, Hertha zatrzymała uczestnika LM

Newcastle United z 17 punktami na koncie zajmuje 11. miejsce w tabeli. Grosicki kolejną szansę na występ będzie miał już we wtorek. To wtedy jego WBA zagra na wyjeździe z Manchesterem City. Początek spotkania o godzinie 21:00.

Do soboty Grosicki rozegrał zaledwie jedno spotkanie w pierwszej drużynie w tym sezonie. Było to 16 września, gdy West Bromwich Albion wygrało z Harrogate Town w Pucharze Ligi. Pod koniec listopada reprezentant Polski na własne życzenie wystąpił w zespole do lat 23., gdzie strzelił dwa gole w meczu z Sunderlandem.

