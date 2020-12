Van Persie odsłonił kulisy kontrowersyjnego transferu. "G**no mnie obchodzą te liczby"

Transfer van Persiego do Manchesteru United w 2012 r. wywołał sporo kontrowersji. Fani Premier League nerwowo reagują na transakcje między czołowymi klubami. W podcaście "EFFE RELATIVEREN" 37-latek przyznał, że władze Arsenalu robiły, co mogły, aby go zatrzymać, jednak napastnik postawił jasne warunki.

REKLAMA

Zobacz wideo Jacek Gmoch: Żyjemy jak za okupacji. Obostrzenia są ostrzejsze [SEKCJA PIŁKARSKA #74]

- Pewnego dnia prezes Arsenalu [Peter Hill-Wood] pokazał mi, jak "zdrowy" jest klub, dając mi wgląd do salda na koncie. Powiedziałem mu: "G... mnie obchodzą te liczby, chcę wznieść puchar Premier League" - zdradził Robin van Persie.

Robin van Persie wybrał Manchester United z winy władz Arsenalu? Peter Hill-Wood "był uparty"

Jak sam przyznał były reprezentant Holandii, transfer do United mógł się w ogóle nie wydarzyć. Wraz ze swoim agentem Robin van Persie był praktycznie dogadany z czołowym klubem grającym w Serie A. Do transakcji jednak nie doszło ze względu na podejście Petera Hill-Wooda, który zablokował tę transakcję.

Kamil Grosicki ujawnił szczegóły rozmowy z Brzęczkiem. "Zrobię wszystko, by tak się stało"

- Uznaliśmy, że najlepiej będzie, jak odejdę do klubu spoza Anglii. Porozumienie z Juventusem było praktycznie dopięte, ale prezes Arsenalu był uparty. Powiedziałem mu wtedy, że moje pozostałe dwie opcje to Manchester United lub Manchester City, więc robi to na własne ryzyko - przyznał van Persie.

Aubameyang ukarany za opublikowanie zdjęcia. Uderzył w "honor i szacunek"

Van Persie przeszedł do Manchesteru United za 30 mln euro. W pierwszym sezonie w nowym klubie zdobył mistrzostwo Anglii i został królem strzelców, w kolejnym dołożył Tarczę Wspólnoty.

- Moje odejście z Arsenalu do Manchesteru nadal jest drażliwym tematem w Anglii. Ale ja chciałem wygrywać, po prostu. I musiałem podjąć ryzyko - zakończył temat były reprezentant Holandii. Z Manchesteru United van Persie odszedł w 2015 r. do Fenerbahce. Następnie wrócił do Feyenoordu, gdzie w 2019 roku oficjalnie zakończył karierę piłkarską.