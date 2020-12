Aubameyang ukarany za opublikowanie zdjęcia. Uderzył w "honor i szacunek"

Sprawa dotyczy wpisów udostępnianych przez Pierre-Emericka Aubameyanga w noc z 15 na 16 listopada. Piłkarze Gabonu przed spotkaniem z Gambią spędzili noc na lotnisku w Bandżulu. W tym czasie napastnik Arsenalu opublikował zdjęcia, na których widać, jak piłkarze spali na podłodze hali lotniska. Afrykańska federacja skrytykowała zachowanie kapitana Gabonu, a zdjęcie uznała jako "obraźliwe" i uderzające w prestiż i wizerunek CAF.

Pierre-Emerick Aubameyang ukarany za zachowanie sprzed miesiąca. Gambia także zapłaci

Afrykańska Konfederacja Piłkarska (CAF) miała dodatkowo otrzymać od Aubameyanga wiadomości, w których pisał, że na lotnisku w Gambii przetrzymywane są paszporty piłkarzy Gabonu, przez co nie mogli oni ruszyć do hotelu w przeddzień meczu kwalifikacji do Pucharu Narodów Afryki, gdzie Gabon przegrał z Gambią 1:2.

W odpowiedzi na zgłoszenia kapitana reprezentacji Gabonu CAF rozpoczęła śledztwo wyjaśniające. "Federacja Gambii nie przestrzegała wartości lojalności, uczciwości i sportowego współzawodnictwa oraz zasad Fair Play dotyczących przyjmowania delegacji gabońskiej" - stwierdził CAF. Na federację Gambii nałożono karę finansową w wysokości 100 tys. dolarów. Połowę wspomnianej kwoty Gambia nie będzie musiała płacić, jeżeli w ciągu najbliższych 24 miesięcy nie popełni podobnego wykroczenia - informuje "BBC".

Federacja Gambii zamierza odwołać się od decyzji CAF, tłumacząc się brakiem wcześniejszych informacji ze strony Gabońskiego Związku Piłki Nożnej o planowanej podróży. Dodatkowo ministerstwo zdrowia Gambii podkreśla, że reprezentacja Gabonu nie przedstawiła dokumentów potwierdzających negatywnych wyników na obecność koronawirusa oraz odmówiła wykonania wymazów po przybyciu na lotnisko.

Aubameyang nie powinien zbytnio odczuć grzywny, bo niedawno przedłużył kontrakt z Arsenalem, na mocy którego otrzymał znaczącą podwyżkę. Według Sky Sports jego tygodniówka wynosi teraz 250 tys. funtów, co sprawia, że jest jednym z najlepiej zarabiających piłkarzy w Anglii.

