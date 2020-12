Madeleine Wright wywołała skandal. Klub od razu ją wyrzucił. "Niedopuszczalne"

Oba zostały udostępnione na jej koncie za pomocą Snapchata. Na pierwszym z nich 22-latka podczas imprezy z przyjaciółmi wdychała gaz nieznanego pochodzenia, który znajdował się w balonie. A na drugim piła szampana podczas jazdy samochodem - Range Roverem i w pewnym momencie na kierownicy auta położyła swojego psa, który opierał o nią swoje łapy, prowadząc samochód.

Kontrowersyjny film z piłkarką i psem można zobaczyć tutaj.

Zachowanie młodej zawodniczki zostało surowo ukarane. Charlton Athletic, który występuje na co dzień w w Championship, postanowił rozwiązać kontrakt z Wright. - Jako klub jesteśmy rozczarowani zachowaniem, które nie reprezentuje standardów, do których przywykliśmy. Piłkarka już rozstała się z naszym klubem. Charlton chciałby wyjaśnić, że chociaż zachowanie to jest niedopuszczalne, to dobre samopoczucie zawodników pozostaje dla nas ważne, a ona zawsze będzie miała dostęp do wszystkich kanałów wsparcia ze strony klubu, jeśli zajdzie taka potrzeba - możemy przeczytać w oświadczeniu wydanym przez klub.

Joshua Harris z organizacji charytatywnej "Brake", zajmującej się bezpieczeństwem drogowym powiedział w rozmowie z "Sun Sport: - "Jazda samochodem i alkohol po prostu nie idą w parze. Kiedy siedzisz za kierownicą, jesteś potencjalnie śmiercionośną bronią. Wzywamy wszystkich kierowców, aby nigdy nie pili żadnej ilości alkoholu i nie prowadzili pojazdu pod jego wpływem - a na pewno nigdy nie robili obu rzeczy naraz".