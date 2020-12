Kibice Millwall rozpętali burzę! Wygwizdali swoich piłkarzy. "Absolutna hańba" [WIDEO]

Od czasu, gdy w czerwcu zostały wznowione rozgrywki w Anglii w czasie pandemii, piłkarze solidaryzują się i na znak protestu przed każdym meczem wykonują symboliczny gest, włączając się do walki z rasizmem.

Kibice Millwall wrócili na stadion i wywołali skandal. "Co do diabła jest nie tak z tymi ludźmi?"

Nie inaczej było podczas sobotniego spotkania zaplecza Premier League, w którym Millwall podejmował Derby County. Po tym jak piłkarze obu drużyn zdecydowali się uklęknąć na jedno kolano, fanom miejscowego zespołu nie spodobało się ich zachowanie i głośno ich wybuczeli.

Sobotni mecz, w którym Derby wygrało 1:0 był pierwszym, w którym kibice Millwall mogli zasiąść na trybunach od czasu wybuchu pandemii koronawirusa, która spowodowała zatrzymanie rozgrywek w marcu.

- Kibice Millwall cieszą się ze swojego długo oczekiwanego powrotu na stadion, wygwizdując swoich piłkarzy - i Derby - za to, że uklękli na kolano, Co do diabła jest nie tak z tymi ludźmi? - napisał Oliver Kay, dziennikarz "The Athletic" na Twitterze.

Piłkarz Derby o incydencie wywołanym przez kibiców. "Czuję ból. Absolutna hańba"

Napastnik Derby, Colin Kazim-Richards po reakcji kibiców swojego zespołu, postanowił wstać, unosząc pięść do góry, wygrażając sympatykom klubu. Określił incydent jako "absolutną hańbę".

- Przede wszystkim jestem bardzo dumny z mojego zespołu, że wszyscy trzymali się razem i osiągnęliśmy niesamowity wynik! Jestem pewien, że rezultaty będą jeszcze lepsze - napisał na Twitterze.

- Ale muszę powiedzieć, że czuję ból. Będę to powtarzał za każdym cholernym razem. Stoję z podniesioną głową i muszę stwierdzić, że każda osoba zaangażowana w Derby też była dumna z noszenia tej koszuli dzisiaj. Ale to zachowanie jest absolutną hańbą - dodał w kolejnym wpisie.

Trener Millwall: "Jestem zawiedziony"

Trener Millwall, Gary Rowett był zażenowany postawą kibiców. - Jestem rozczarowany, że o tym mówimy, kiedy powinniśmy dyskutować o tym, że wszyscy wróciliśmy na stadion i chcemy znowu cieszyć się meczem. Klub wykonuje ogromną pracę na rzecz walki z rasizmem, więc oczywiście jestem zawiedziony. Czy to jest przesłanie polityczne, czy przesłanie antydyskryminacyjne? - powiedział na łamach "Sky Sports".

Głos zabrał również Wayne Rooney, tymczasowy trener Derby County. - Nie chcę dużo o tym mówić, ale wszystko, co mam do powiedzenia na ten temat to fakt, że wszyscy uklękli na jedno kolano i nikt nie akceptuje takiego zachowania kibiców - stwierdził Anglik.

Angielskie organizacje wydały oświadczenia. "Stanowczo potępiamy takie zachowanie"

Angielska Liga Piłkarska (EFL), Angielski Związek Piłki Nożnej (FA) i organizacja charytatywna antydyskryminacyjna "Kick It Out" wydały oświadczenia potępiające incydent. - Jesteśmy rozczarowani, że niewielka grupa zwolenników zdecydowała się dziś wyrazić swój sprzeciw wobec takich działań, które bezpośrednio mają na celu podniesienie świadomości na temat walki z rasizmem - czytamy w oświadczeniu EFL.

- Dyskryminacja w jakiejkolwiek formie nie jest mile widziana i pozostajemy zaangażowani we współpracę z naszymi klubami, w tym z Millwall, który podejmuje wielki wysiłek nad inicjatywami na rzecz równości i integracji - brzmi dalsza część oświadczenia.

- FA wspiera wszystkich zawodników i osoby, którzy chcą przeciwstawić się dyskryminacji [...] i stanowczo potępia zachowania wszystkich widzów, którzy aktywnie wyrażają swój sprzeciw wobec takich działań - czytamy w komunikacie FA.

" W pełni popieramy wysiłki całej rodziny piłkarskiej"

Piłkarze Millwall w piątek wydali oświadczenie, w którym zapewnili, że zamierzają przynajmniej do Nowego Roku wykonywać symboliczny gest przed każdym meczem. - Jako drużyna w pełni popieramy wysiłki całej rodziny piłkarskiej w celu pozbyciu się ze sportu i społeczeństwa wszystkich form dyskryminacji. [...] Chcemy wyjaśnić, że uklęknięcie nie jest dla nas w żaden sposób tożsame z jakimkolwiek przesłaniem politycznym lub ideologią. Chodzi wyłącznie o walkę z dyskryminacją - brzmi treść oświadczenia.

Piłkarze na całym świecie zaczęli przyklękać na jedno kolano w zeszłym sezonie, aby pokazać swoje poparcie dla trwającego ruchu antyrasistowskiego, który wzrósł po śmierci George'a Floyda w maju, który zmarł po tym, jak policjant Derek Chauvin przyciskał kolano do jego szyi przez osiem minut i 46 sekund.