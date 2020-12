Kamil Grosicki może wkrótce zmienić klub! Wymowne słowa Polaka

Sytuacja Kamila Grosickiego w West Bromwich Albion skomplikowała się w samej końcówce minionego okienka transferowego. Reprezentant Polski musiał wybrać między wątpliwymi występami w aktualnym klubie, a regularną grą w Nottingham Forest. Finalnie do transferu nie doszło, ponieważ z przesłaniem dokumentów spóźniono się o 21 sekund. Grosicki zdradził jednak, że wciąż pozostaje w kontakcie z Nottingham.

REKLAMA

Zobacz wideo "Jak zobaczyłem twarz Kloppa, zrobiło mi się smutno" [SEKCJA PIŁKARSKA #74]

Jan Bednarek podpisał długoletni kontrakt. "Mogłem podjąć tylko jedną decyzję"

Kamil Grosicki: "Były i pozostają kontakty z klubami z Championship"

Grosicki ostatecznie pozostał więc w WBA, ale wciąż nie mieści się w jego kadrze. Dla Polaka brakuje nawet miejsca na ławce rezerwowych, przez co ostatnio grał on w meczu rezerw. W starciu z Sunderlandem U23 rozegrał 90 minut, podczas których strzelił dwa gole, a jego drużyna wygrała 3:1.

Jeżeli sytuacja Grosickeigo niebawem nie ulegnie zmianie, prawdopodobnie zmieni on klub w styczniowym oknie transferowym. - Były i pozostają kontakty z klubami z Championship, również z Nottingham, i zobaczymy co się wydarzy - powiedział 32-latek w rozmowie z "Super Expressem". - To będzie ważna decyzja, bo chcę grać, żeby jechać na Euro, ale pod warunkiem, że będę w formie. Reprezentacja to nie jest czyjeś hobby, ale miejsce w którym powinni się znaleźć najlepsi polscy piłkarze - dodał.

Krystian Bielik i Kamil Jóźwiak mogą mieć nowego trenera. Legenda

West Bromwich Albion najbliższy mecz rozegra w sobotę. Zmierzy się w nim na wyjeździe z Newcastle.