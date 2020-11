Shearer grzmi i wzywa do zmiany przepisów w piłce nożnej: To kwestia życia i śmierci

W niedzielnym meczu Arsenalu z Wolverhampton doszło do fatalnego w skutkach starcia. W 5. minucie gry po wykonaniu rzutu rożnego w polu karnym głowami zderzyli się David Luiz i Raul Jimenez i po chwili padli na murawę. Ten pierwszy po skorzystaniu z pomocy medycznej grał dalej z opatrunkiem na głowie do końca pierwszej połowy meczu, ale stan drugiego był znacznie bardziej poważny.

Służby medyczne udzielały pomocy meksykańskiemu napastnikowi przez 10 minut, podając mu m.in. tlen, Jimenez w wyniku zderzenia z Davidem Luizem na kilka minut stracił przytomność. Później piłkarz został zniesiony na noszach, a klub poinformował, że przetransportowano zawodnika do szpitala. Zmienił go Fabio Silva. Po kilkudziesięciu minutach telewizja "Sky Sports" poinformowała, że Jimenez odzyskał przytomność i reagował na rozmowy z lekarzami.

W poniedziałek Wolverhampton wydał oficjalny komunikat, w którym przekazał, że Jimenez jest już po operacji czaszki. - Raul czuje się dobrze po operacji, którą zeszłej nocy przeszedł w londyńskim szpitalu. Ma naszą miłość i wsparcie w trakcie powrotu do zdrowia - napisano w oświadczeniu.

Alan Shearer po fatalnej kontuzji Jimeneza domaga się zmian w przepisach. "To jest nie do przyjęcia"

Arsenal ostatecznie przegrał 1:2 z Wolves po bramkach Pedro Neto i Daniela Podence'a. Dla gospodarzy jedyną bramkę strzelił Gabriel. Po zakończeniu spotkania, Alan Shearer, najlepszy strzelec w historii Premier League, w programie "Match of the Day" odniósł się do niebezpiecznego zdarzenia, w wyniku którego ucierpieli: David Luiz i Raul Jimenez. Angielska legenda wzywa do zmiany zasad.

- Rozmawiamy o życiu i śmierci. Piłka nożna musi stać się prawdziwa, musi się obudzić, musi stać się poważna. Nie w przyszłym roku, w przyszłym miesiącu, tylko teraz. To jest nie do przyjęcia, to trwa zbyt długo - grzmiał Shearer. - Piłkarze, którzy doznają wstrząśnienia mózgu podczas treningu lub meczu, powinni natychmiast opuścić murawę i nie powinni już na nią wracać, dopóki nie zostaną wprowadzone odpowiedni przepisy, zgodnie z wytycznymi angielskiej federacji piłkarskiej (FA).

- Postępowaliśmy zgodnie z protokołem, aby sprawdzić, czy Luiz nie stracił przytomności, a potem zrobiliśmy mu kilka testów. Będziemy go dalej obserwować. Nie mógł tak naprawdę uderzać piłki głową i nie był zdolny do dalszej gry - stwierdził szkoleniowiec Arsenalu, Mikel Arteta, cytowany przez "BBC".

Shearer apeluje, że należy natychmiast podjąć działania w celu przeglądu protokołów dot. wstrząśnienia mózgu, aby lepiej chronić graczy. Były napastnik reprezentacji Anglii pokazał wcześniej film dokumentalny BBC o demencji i jest świadomy tego, co grozi piłkarzom po odniesieniu urazów głowy.

"Jakim cudem pozwolono mu wrócić na boisko z raną?"

- Jeśli David Luiz przeszedł wszystkie protokoły, jak twierdzi Arsenal, to jakim cudem, pozwolono mu wrócić na boisko z raną, z której spływała mu krew po twarzy? Mówimy tutaj o wspólnym dobru wszystkich zawodników. Protokoły piłkarskie pozwalają na kontynuowanie gry piłkarzom, którzy się skaleczyli, po tym jak założą bandaż, który po chwili przesiąka. 20 minut później musi znowu zejść, ponieważ nie może główkować - kontynuował Shearer.

"W krykiecie i NFL reguły są jasne - wszyscy mają lepsze protokoły. Mówimy o życiu i śmierci i kończeniu karier przez zawodników. Mówi się, że testy dotyczące wstrząśnienia mózgu są przeprowadzane od lat. To jest nie do przyjęcia. Dlaczego oni muszą testować wszystko? Jeśli pewne rzeczy trzeba zmienić po tym wypadku, po prostu zróbmy to - zakończył Shearer.