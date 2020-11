Nowe informacje ws. koszmarnej kontuzji Raula Jimeneza. Klub wydał oficjalne oświadczenie

Do fatalnego w skutkach starcia doszło już w piątej minucie spotkania. Po wykonaniu rzutu rożnego w polu karnym do piłki wyskoczyli David Luiz i Raul Jimenez. Piłkarze zderzyli się głowami i padli na murawę. Po incydencie obrońca Arsenalu kontynuował grę z bandażem na głowie. Napastnik Wolverhampton, któremu długo udzielano pomocy na murawie boiska, podając m.in. tlen, został przetransportowany do szpitala, gdzie przeszedł operację.

Raul czuje się dobrze po operacji, którą zeszłej nocy przeszedł w londyńskim szpitalu. Ma naszą miłość i wsparcie w trakcie powrotu do zdrowia

- napisano w mediach społecznościowych Wolves.

Raul Jimenez czuje się dobrze po operacji. Niebezpieczne zderzenie w meczu Premier League

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Wolverhampton napastnik widział się już ze swoją partnerką Danielą. Najbliższe dni 29-latek spędzi w szpitalu pod obserwacją lekarzy. „Klub chciałby podziękować personelowi medycznemu Arsenalu, sanitariuszom NHS, personelowi szpitala i chirurgom, którzy dzięki swoim umiejętnościom i szybkiej reakcji byli tak pomocni" - czytamy na oficjalnej stronie Wolves.

Dodatkowo przedstawiciele klubu proszą, aby Raul Jimenez i cała jego rodzina mieli zapewnioną odpowiednią przestrzeń i prywatność, zanim dostarczone zostaną dalsze informacje dotyczące stanu zdrowia piłkarza.