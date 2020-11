Liverpool wypuścił zwycięstwo z rąk w doliczonym czasie gry! Pozycja lidera zagrożona

Ale to nie był pierwszy rzut karny w tym meczu. Stuart Attwell podyktował jedenastkę dla Brighton już w 19. minucie, kiedy niedoświadczony Neco Williams przewrócił w polu karnym Aarona Connolly’ego. Neal Maupay, który chwilę później zszedł z boiska z powodu kontuzji, zmylił bramkarza Liverpoolu, ale uderzył obok słupka.

Dwa nieuznane gole dla Liverpoolu

W bramkę chwilę później trafił Mohamed Salah i nawet ucieszył się z gola, ale VAR dopatrzył się spalonego. Minimalnego, ale jednak.

I to nie była jedyna interwencja VAR. W 84. minucie sędzia znowu nie uznał gola. Tym razem Sadio Mane, który też był na spalonym. Już wyraźniejszym niż Salah. Ale Liverpool już wtedy prowadził z Brighton 1:0, bo w 60. minucie gola Diogo Jota. Kiedy wydawało się, że goście dowiozą skromne zwycięstwo do końca, sędzia w doliczonym czasie podyktował drugi rzut karny dla Brighton. Też - a jakże - po konsultacji z VAR, bo dopiero on zauważył, że przy próbie wykopu piłki Andy Robertson wcześniej kopnął Danny'ego Welbecka. Karnego pewnie wykorzystał Pascal Gross.

Remis 1:1 z Brighton sprawił, że Liverpool został liderem Premier League. Ale tylko na chwilę, bo piłkarze Juergena Kloppa mają tylko o punkt więcej od Tottenhamu - w niedzielę o 17.30 zagra z trzecią w tabeli Chelsea, która traci do Liverpoolu trzy punkty. I jeśli wygra, też wyprzedzi go w tabeli. Tak samo, jak może wyprzedzić Leicester, które w poniedziałek gra z Fulham. I Leicester, i Chelsea tracą w tej chwili do Liverpoolu trzy punkty.

