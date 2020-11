Messi jednak nie trafi do Manchesteru City? Inny angielski klub marzy o transferze Argentyńczyka

Wiele wskazuje na to, że Lionel Messi latem opuści FC Barcelonę po 20 latach. Argentyńczyk jest zmęczony sytuacją w klubie, która nie pozwala mu na walkę o najważniejsze trofea. 33-letni zawodnik chciał odejść z Camp Nou już kilka miesięcy temu, wykorzystując klauzulę zapisaną w swoim kontrakcie, jednak ostatecznie zdecydował się zostać w klubie.

REKLAMA

Zobacz wideo Grosicki: Przeżywam, że nie gram. Sytuacja jest ciężka [Sekcja Piłkarska #73]

Teraz jednak może być inaczej i już ustawiają się kolejki chętnych do rozmów z zawodnikiem, który w styczniu będzie mógł rozpocząć negocjacje z nowym pracodawcą. Najpoważniejszym kandydatem do pozyskania Messiego wydaje się Manchester City, który kusi Argentyńczyka nie tylko wysokimi zarobkami, interesującym projektem sportowym, ale też obecnością Pepa Guardioli, który przedłużył kontrakt z klubem i zostanie w nim do czerwca 2023 roku. To właśnie pod wodzą Katalończyka Messi odnosił największe sukcesy w FC Barcelonie.

Jacek Góralski opisał swoje pierwsze spotkanie z Kamilem Glikiem. "Pomyślałem: co za typ"

Chelsea chce Leo Messiego?

Jak poinformował znany hiszpański dziennikarz Guillem Balague Argentyńczykiem mocno zainteresowana jest też Chelsea. Roman Abramowicz marzy o sprowadzeniu Messiego na Stamford Bridge niemal od początku swoich rządów w klubie, jednak wcześniej nie było to możliwe z uwagi. Nie tylko z uwagi na finanse, ale i podejście samego piłkarza, który nie chciał odejść z FC Barcelony.

Teraz ma być inaczej, a Chelsea ma być gotowa do zaproponowania zawodnikowi konkurencyjnej pensji, mimo że latem wydała ogromne pieniądze na transfery między innymi Kaia Havertza, Timo Wernera, Hakima Ziyecha, Bena Chilwella czy Edouarda Mendy'ego. Na początku października znany włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio poinformował, że nastoletni Messi otrzymał ofertę z Chelsea już w 2004 roku, jednak wtedy do transakcji nie doszło.

Brutalna ocena Jana Bednarka nt. Ekstraklasy. Porównał ją do Premier League

W obecnym sezonie Messi rozegrał 11 meczów, w których strzelił sześć goli i zanotował cztery asysty. Dorobek może powiększyć w niedzielę. Barcelona gra z Osasuną.