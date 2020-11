Brutalna ocena Jana Bednarka nt. Ekstraklasy. Porównał ją do Premier League

- Różnica między polską ekstraklasą i Premier League jest ogromna. Kiedy byłem w Polsce i oglądałem ligę angielską myślałem: "Nie ma wielkiej różnicy". Kiedy tu jednak przyjechałem i zagrałem, to zrozumiałem, że to jak dwie kompletnie inne dyscypliny sportu - w rozmowie z "The Mirror" powiedział Jan Bednarek.

3 Fot. Justin Tallis / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl