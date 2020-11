Kibice mogą wrócić, ale połowa Premier League zagra przy pustych trybunach

Już w czwartek 3 grudnia kibice wrócą na stadiony w Anglii. Pierwszym klubem, który ugości fanów na stadionie, będzie Arsenal. Za tydzień londyńczycy zagrają u siebie z Rapidem Wiedeń w piątej kolejce fazy grupowej Ligi Europy.

Obecność ograniczonej liczby kibiców na stadionach na największych wydarzeniach sportowych w Anglii to efekt decyzji rządu Borisa Johnsonsa. Zdecydował on, że po zakończeniu narodowego lockdownu (trwa do 2 grudnia - red.), kraj zostanie podzielony na trzy strefy w zależności od zagrożenia epidemicznego.

Kluby z miast znajdujących się w 1. strefie mogą wpuścić na stadiony do 4 tysięcy osób. Kluby z miast znajdujących się w 2. strefie mogą wpuścić do 2 tysięcy osób. Kluby z miast z 3. strefy wciąż zaś będą grały przy pustych trybunach. Wprowadzony podział wzbudził wiele kontrowersji, ponieważ nie wszystkie kluby z najwyższych lig (od Premier League do League Two - red.) będą mogły grać przy obecności kibiców.

Kontrowersje przy wpuszczaniu kibiców na stadiony w Anglii

W Premier League fanów wpuścić będzie mogło 10 klubów. To przede wszystkim te z Londynu i Liverpoolu. Każdy z nich może wpuścić do 2 tysięcy osób, ponieważ każdy z nich znalazł się w 2. strefie. Na trybuny nie wejdą zaś kibice Aston Villi, Burnley, Leeds United, Leicester City, Manchesteru City, Manchesteru United, Newcastle United, Sheffield United, West Bromwich Albion oraz Wolverhampton.

- Nie rozumiem, dlaczego będąc w 1. lub 2. strefie możemy wpuścić 4 lub 2 tysiące osób. Mamy stadion o pojemności powyżej 50 tysięcy, więc spokojnie moglibyśmy wpuścić nawet 20 tysięcy kibiców - powiedział trener Newcastle United, Steve Bruce.

Tak prezentuje się podział klubów w niższych, zawodowych ligach w Anglii.

Championship

2. strefa: Bournemouth, Brentford, Luton, Millwall, Norwich, QPR, Reading, Watford, Wycombe.

3. strefa: Barnsley, Birmingham, Blackburn, Bristol City, Coventry, Derby, Huddersfield, Middlesbrough, Nottingham Forest, Preston, Rotherham, Sheffield Wednesday, Stoke.

Czekają na decyzję: Cardiff, Swansea.

League One

2. strefa: AFC Wimbledon, Charlton, Crewe, Ipswich, MK Dons, Northampton, Oxford, Peterborough, Plymouth, Portsmouth, Shrewsbury, Swindon.

3. strefa: Accrington, Blackpool, Bristol Rovers, Burton, Doncaster, Fleetwood, Gillingham, Hull, Lincoln, Rochdale, Sunderland, Wigan.

League Two

2. strefa: Barrow, Carlisle, Cambridge, Cheltenham, Colchester, Crawley, Exeter, Forest Green, Harrogate, Leyton Orient, Southend, Stevenage, Tranmere.

3. strefa: Bolton, Bradford, Grimsby, Mansfield, Morecambe, Oldham, Port Vale, Salford City, Scunthorpe, Walsall.

Czeka na decyzję: Newport County.