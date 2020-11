Niecodzienna oferta dla Messiego! 10-letni plan ma przekonać go do transferu

Nasilają się spekulacje łączące Lionela Messiego z Manchesterem City. Chociaż jeszcze w poniedziałek dziennikarka La Liga TV Semra Hunter przyznała na antenie Sky Sports, że Argentyńczyk z powodu wieku i oczekiwań finansowych na pewno nie trafi do wicemistrzów Anglii, to innego zdania jest "The Times". We wtorek dziennik opublikował plany City Football Group (CFG), czyli holdingu zarządzającego kilkoma klubami na całym świecie, m.in. Manchesterem City.

Zdaniem "The Times" CFG gotowe jest przedstawić Messiemu aż dziesięcioletni plan, który miałby przekonać go do przejścia do Manchesteru City. Po latach spędzonych w Anglii Argentyńczyk mógłby przenieść się do innego klubu holdingu, by tam dokończyć sportową karierę. Wymieniane kluby to przede wszystkim New York City FC, ale też Melbourne FC czy Yokohama F. Marinos. Po zakończeniu kariery Messi miałby zostać ambasadorem CFG.

Messi odejdzie do Manchesteru City?

We wtorek rano znany hiszpański dziennikarz Guillem Balague napisał na portalu BBC, że Manchester City wraz z CFG zrobią wszystko, by Messi latem przeszedł do drużyny Pepa Guardioli. Informacje te potwierdza "The Times", które pisze nie tylko o sportowych, ale też marketingowych korzyściach takiej transakcji.

Transferem ma być zainteresowany też sam Messi. Zawodnik jest zmęczony obecną sytuacją w FC Barcelonie, z którą nie może teraz walczyć o najważniejsze trofea w europejskim futbolu. Kilka miesięcy temu angielskie media informowały, że Manchester City był zainteresowany sprowadzeniem Messiego już minionego lata, kiedy niejasna była jego sytuacja kontraktowa.

Wtedy się to nie udało, ale teraz może być inaczej. Umowa Argentyńczyka z Barceloną wygasa latem przyszłego roku, więc już w styczniu może on negocjować z nowym klubem. Messiego ma przekonać m.in. nowa umowa, którą Guardiola podpisał z Manchesterem City w zeszłym tygodniu. Na jej mocy Katalończyk zostanie w klubie do czerwca 2023 roku.

Messi chciałby współpracować z Guardiolą

Możliwość współpracy z byłym trenerem może okazać się kluczowa dla przyszłości Messiego. Panowie pracowali ze sobą w latach 2008-2012, gdy Katalończyk był trenerem FC Barcelony. Pod jego wodzą klub z Camp Nou dwa razy wygrał Ligę Mistrzów i trzykrotnie został mistrzem Hiszpanii. Dzięki tamtym sukcesom Messi zdobył trzy z czterech Złotych Piłek dla najlepszego piłkarza roku.