Premier League otwiera stadiony! Ale kibice muszą być cicho

Do wytycznych przygotowanych przez władze Premier League dotarli dziennikarze "Daily Mail". Wynika z nich, że kibice będą mogli oglądać mecze z trybun, ale tylko w strefach z niewielką ilością zakażeń.

The Football Association otworzy niektóre stadiony. Media zdradzają konieczne do spełnienia warunki

W tych rejonach na stadion mogłoby wejść 4 tys. osób. W miastach na drugim stopniu zagrożenia - 2 tys., kluby będące z miast znajdujących się w największym zagrożeniu epidemiologicznym obiekty będą puste.

- Jeszcze w tym tygodniu ogłosimy, które obszary będą należeć do danego poziomu, na podstawie analizy przypadków we wszystkich grupach wiekowych, a szczególnie w wieku powyżej 60 lat. Mam nadzieję, że będzie to jeszcze w czwartek - powiedział premier Wielkiej Brytanii, Boris Johnson.

"Aby zapewnić jak najlepszą formę bezpieczeństwa, w dokumencie wysłanym w sobotę uwzględniono również zakaz, który może obejmować okrzyki, śpiewanie oraz spożywanie alkoholu" - czytamy w artykule "Daily Mail".

Dodatkowo wprowadzona zostanie elektroniczna weryfikacja ważności biletu kibica, możliwość płatności zbliżeniowej, konieczne będzie też wypełnienie ankiety zdrowotnej, noszenie maski zasłaniającej usta oraz nos. Każdy uczestnik wydarzenia będzie miał możliwość wniesienia własnego płynu do dezynfekcji, jednak o pojemności nie większej niż 50 ml.

Każdy klub będzie mógł również dostosować zasady do własnych wymagań. Ustalone zostaną także sankcje dla kibiców, którzy nie będą przestrzegać regulaminu.

