Kolejny cios dla Liverpoolu! Juergen Klopp grzmi i domaga się radykalnych zmian

Lista kontuzjowanych w Liverpoolu i tak jest długa, a w ostatnim meczu z Leicester City (3:0) powiększyła się o kolejnego gracza. W 53. minucie boisko opuścił Naby Keita. Jak wykazały badania, 25-letni pomocnik doznał kontuzji ścięgna podkolanowego. Na razie nie wiadomo, jak długa czeka go przerwa.

REKLAMA

Zobacz wideo Startuje Premier League. "Chelsea nie zbliży się do Liverpoolu i City"

Długa lista kontuzjowanych w Liverpoolu

Dla Juergena Kloppa to spory ból głowy, bo już wcześniej ze składu wypadło kilka ważnych postaci. Klopp nie może korzystać z Trenta Alexandra-Arnolda (uraz łydki), Alexa Oxlade'a-Chamberlaina (kolano), Rhysa Williamsa (biodro), Thiago Alcantary (kolano) oraz Joe Gomeza (kolano). Mohamed Salah z kolei jest zakażony koronawirusem.

Najgroźniejszej kontuzji doznał jednak Virgil Van Dijk, który po urazie więzadeł krzyżowych w kolanie nie zagra przez następne kilka miesięcy. Holender jest po operacji i przechodzi rehabilitację. Istnieje szansa, że zdąży wyleczyć się na Euro 2020, które rozpocznie się w czerwcu 2021 roku.

Najnowsze informacje ws. Leo Messiego. "Drzwi są zamknięte". Dwa powody

Problemy z kontuzjami stawiają Kloppa w trudnej sytuacji. Trener Liverpoolu być może zmusi działaczy do większej aktywności w najbliższym oknie transferowym. W ostatnich tygodniach Niemiec głośno domagał się też zmian w całej Premier League.

Kibice Barcelony dopadli Antoine'a Griezmanna. "Okaż szacunek"

- Wygląda na to, że zmienił się cały świat, ale dwie rzeczy pozostały: to liczba spotkań w Premier League i trzech rezerwowych. Wielu ludzi gra w piłkę nożną. Najlepsi zarabiają wielkie pieniądze, ale to nie czyni ich bardziej odpornymi - powiedział szkoleniowiec na łamach "Daily Mail".

Marcin Najman ukarany po skandalu! Wiemy, gdzie trafią jego pieniądze

Po 9. kolejkach w Premier League Liverpool utrzymuje się na pozycji wicelidera. "The Reds" wygrali sześć meczów, dwa zremisowali, raz przegrali. W środę mistrz Anglii zmierzy się w Lidze Mistrzów z Atalantą. Czy tak wielkie osłabienie Liverpoolu sprawi, że Atalanta sprawi wielką niespodziankę? Możemy się na pewno spodziewać wielu goli, bo obie drużyny słyną z gry ofensywnej.