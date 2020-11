Jose Mourinho grzmi i żąda od selekcjonera reprezentacji Anglii: Podaj nazwiska

Tottenham zmierzy się w sobotę z Manchesterem City, a Raheem Sterling ma być zdolny do gry, pomimo tego, że został zwolniony z występów w reprezentacji zaledwie trzy dni wcześniej, po tym jak narzekał na uraz. Jose Mourinho jest wściekły po słowach, które padły z ust Garetha Southgate'a. Selekcjoner angielskiej kadry niedawno ujawnił, że jego gracze są pod wielką presją i trzeba robić wszystko, aby wcześniej pozwalać im na powrót do swoich klubów. - Zawodnicy chcą grać dla Anglii, ale są w trudnej sytuacji. Czują ogromną presją ze strony swoich klubów. Taki mamy obecnie obraz sytuacji, bez względu na to, czy jest to presja jawna, czy też nie. Taka jest rzeczywistość. Presja przejawia się na różne sposoby - powiedział Southgate.

Mocne słowa Jose Mourinho do selekcjonera reprezentacji Anglii. "Chciałbym, żeby powiedział, którzy trenerzy wywierają presję na zawodników"

Na jego słowa zareagował Mourinho, który domaga się ujawnienia przez selekcjonera reprezentacji Anglii listy nazwisk trenerów, którzy chcą zwalniania swoich piłkarzy z meczów kadry. - Southgate podobno powiedział, że niektórzy menadżerowie klubów wywierają presję, aby ich piłkarze nie grali w drużynie narodowej i dlatego czuje potrzebę wezwania ich, aby spróbowali ostudzić emocje - oznajmił Mourinho na piątkowej konferencji prasowej.

- Chciałbym, żeby Southgate powiedział, którzy trenerzy wywierają presję na zawodników, aby nie grali w kadrze. Chciałbym, żeby powiedział, do których trenerów dzwoni i rozmawia z nimi przez telefon - kontynuował Mourinho.

Podczas piątkowej konferencji prasowej portugalski szkoleniowiec nie miał wątpliwości, że Raheem Sterling z Manchesteru City będzie do dyspozycji Pepa Guardioli na mecz z Tottenhamem. - Wszyscy wiemy, że zagra w sobotę - wypalił Mourinho.

Mourinho uważa, że Pep Guardiola jest jednym z menedżerów wywierających presję na selekcjonerze reprezentacji Anglii. Jordan Henderson z Liverpoolu był kolejnym zawodnikiem, który opuścił zgrupowanie reprezentacji wcześniej, ale nie zagra w niedzielnym meczu u siebie z Leicester.

"Gareth powinien to wyjaśnić"

Mourinho stawia sprawę jasno, że gracze, którzy nie mogą grać dla Anglii, nie powinni być w stanie dokonać cudownego powrotu do zdrowia zaledwie trzy dni później. - Kiedy Eric Dier opuścił drużynę narodową kontuzjowany (w październiku), nie zagrał w dwóch meczach Tottenhamu. Potrzebował kilku tygodni, aby dojść do siebie, ale Raheem zagra w sobotę. Gareth powinien to wyjaśnić - dodał Mourinho.

W meczu Tottenhamu z Manchesterem City (początek w sobotę o godz. 18:30), w zespole gości będzie mógł wystąpić Raheem Sterling, który jeszcze trzy dni temu nie był zdolny do gry w reprezentacji Anglii, która pokonała Islandię 4:0 w Lidze Narodów. W kadrze Garetha Southgate'a zagrali za to dwaj piłkarze Spurs - Harry Kane i Eric Dier.

Tottenham po 8 meczach Premier League zajmuje 2. miejsce w tabeli z jednym punktem straty do Leicester City, natomiast Manchester City jest 10 z 12 punktami (rozegrał jeden mecz mniej).

W zespole Tottenhamu będzie mógł zagrać Son Heung-min, największa gwiazda zespołu oprócz Harry'ego Kane'a. Wynik testu Koreańczyka na obecność Covid-19 okazał się negatywny. Niezdolny do gry jest za to Harry Winks.

Dla Mourinho mecz z Manchesterem City będzie wyjątkowy, ponieważ w weekend obchodzić będzie pierwszą rocznicę prowadzenia Tottenhamu. Ewentualna wygrana z City byłaby dla Spurs już szóstą w ostatnich siedmiu meczach.