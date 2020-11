Bójka na treningu Arsenalu. Piłkarz zalany krwią padł na murawę. Arteta reaguje

Podczas treningu Arsenalu Dani Ceballos miał brutalnie zaatakować nogi Davida Luiza. Brazylijczyk szybko zrewanżował się Hiszpanowi. Tyle tylko, że uderzeniem w nos. Ceballos miał zakrwawiony upaść na murawę, ale gdy wstał i chciał oddać Luizowi, koledzy z zespołu ich rozdzielili, a trener Mikel Arteta wyrzucił piłkarzy z zajęć.

REKLAMA

"Lewandowskiemu należy się ten tytuł". Zdobywca Złotej Piłki nie ma wątpliwości

Zobacz wideo

Do zdarzenia miało dość w piątek, a cały zespół Arsenalu otrzymał trzy dni wolnego. We wtorek Luiz i Ceballos przeprosili resztę zespołu. - Atmosfera w zespole jest już dobra, a piłkarze są skoncentrowani na realizacji celów - czytamy w artykule. "The Athletic" przypomina, że Ceballos znany jest z wybuchowego charakteru. Kibice Kanonierów pamiętają jego sprzeczkę z Eddiem Nketiahem z rozgrzewki przed meczem z Fulham.

Życie Rafała Kośca zmieniło się na zawsze. "Ocknąłem się na klatce, byłem w szoku". Teraz chce pomagać innym

Trudny okres dla Arsenalu

"The Athletic" wylicza, że to kolejna smutna wiadomość dla fanów Arsenalu podczas przerwy reprezentacyjnej. Mohamed Elneny i Sead Kolasinac uzyskali pozytywny wynik testu na obecność COVID-19, a Pierre-Emerick Aubameyang utknął na lotnisku podczas zgrupowaniu kadry Gabonu. Z kolei skrzydłowy Willian poleciał do Dubaju, chociaż miał zakaz opuszczania Anglii.

Po ośmiu kolejkach Premier League liderem tabeli jest Leicester City, zaś Arsenal zajmuje dopiero 11. miejsce i ma sześć punktów straty do "Lisów".

Błachowicz ostrzega mistrza UFC: To zły pomysł. Poznasz legendarną polską siłę