Manchester City chce zimą kupić Leo Messiego! "Taka sytuacja może się już nie powtórzyć"

Przyszłość Leo Messiego wciąż nie jest jasna. Argentyńczyk był latem bliski opuszczenia Barcelony, ale ostatecznie nie mógł skorzystać ze specjalnej klauzuli, która umożliwiłaby mu darmowy transfer do nowego klubu. W styczniu jednak będzie mógł podpisać umowę z nowym pracodawcą. Tak, by w lipcu, trafić tam jako wolny zawodnik. "The Sun" twierdzi jednak, że Manchester City zrobi wszystko, aby w styczniu kupić Messiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto wygra w meczu z Holandią? U nas Milik zdobył hat-tricka [eSekcja #1]

Wideo pochodzi z serwisu VOD

Anglia i Liverpool w żałobie. Ray Clemence nie żyje

Długi mogą zmusić Barcelonę do sprzedaży Messiego

- Messi wciąż nie ma najlepszych relacji z klubem, a Barcelona ma długi sięgające 437 milionów funtów. Sprzedaż Leo w styczniu to ostatnia szansa dla Barcy, by na nim zarobić. Taka okazja może się już nie powtórzyć, więc Barcelona na pewno rozważy sprzedaż Messiego - czytamy w "The Sun".

Dodatkowo brytyjscy dziennikarze przypominają, że kontrakt Guardioli wygasa już latem 2021 roku, więc władze City mają świetną okazję, by pokazać trenerowi, jak bardzo im zależy na kontynuacji współpracy.

Potężne problemy Liverpoolu! Największa gwiazda wyłączona z gry

W tym sezonie Leo Messi rozegrał, licząc wszystkie rozgrywki, 10 meczów, strzelił sześć goli i zaliczył cztery asysty. Barcelona zajmuje ósme miejsce w lidze, zaś Manchester City jest dopiero 10. zespołem w Premier League.

Guardiola zdradził, o czym rozmawiał z Kloppem. "To katastrofa"