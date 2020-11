Klub Polaków zwolnił trenera! Wayne Rooney dostał specjalne zadanie

W miniony weekend Derby County przegrało z Barnsley FC 0:2 przedłużając serię siedmiu meczów bez wygranej. Przegrana w ostatniej kolejce Championship sprawiła, że władze klubu zdecydowały się zerwać kontrakt z byłym reprezentantem Holandii, Philippem Cocu. Pod wodzą byłego trenera w jedenastu kolejkach zespół wygrał zaledwie raz - trzy razy zremisował oraz poniósł siedem porażek.

Wayne Rooney zajął nowe stanowisko. Były reprezentant Anglii zostanie grającym trenerem w Derby County

Wayne Rooney został tymczasowym grającym trenerem Derby County. Były reprezentant Anglii będzie pełnił nową funkcję do czasu, aż władze klubu znajdą nowego szkoleniowca, który zajmie miejsce Philippa Cocu. Oznacza to także, że była gwiazda m.in. Manchesteru United będzie trenowała Kamila Jóźwiaka i Krystiana Bielika.

- Przykro mi, że Philipp [Cocu - przyp. red.] i jego pracownicy odeszli z klubu. Chciałbym im szczerze podziękować za całą pomoc. Najważniejsza jest teraz stabilizacja klubu i rozpoczęcie wspinaczki w tabeli. Poproszono mnie o dołączenie do sztabu szkoleniowego, aby pomóc zespołowi w przygotowaniach do ważnego meczu z Bristol City - cytuje wypowiedź Wayne'a Rooneya "The Guardian".

Obaj reprezentanci Polski wystąpili w ostatnim, przegranym meczu z Barnsley FC. 22-letni defensywny pomocnik zagrał od pierwszej minuty. Kamil Jóźwiak z kolei zmienił Matta Clarke'a w 46. minucie spotkania. Warto zaznaczyć, że Kamil Jóżwiak dołączył do Derby County z Lecha Poznań w minionym okienku transferowym za cztery miliony euro.

Krystian Bielik z kolei po wielu wypożyczeniach do różnych klubów z Arsenalu Londyn przeszedł do klubu z Championship na zasadzie transferu definitywnego w sierpniu 2019 roku. Od tego czasu zagrał w 22 spotkaniach. Niedawno wrócił do gry po kontuzji zerwania więzadeł krzyżowych.