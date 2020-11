Koszmar Liverpoolu trwa. FIFA wypłaca odszkodowanie

Z powodu kontuzji kolana Joe Gomez może nie zagrać już do końca sezonu. Do momentu powrtu na boisko kontrakt piłkarza Liverpoolu opłacać będzie FIFA, ale dla "The Reds" kontuzja obrońcy to kolejny poważny problem.

