Koszmar Liverpoolu trwa! Kolejna poważna kontuzja. Klopp ma wielki ból głowy

Trzeci w tabeli Liverpool w ośmiu kolejkach Premier League 2020/2021 stracił aż 16 goli. Więcej straciły tylko zespoły Leeds (15. pozycja) i West Brom (18. pozycja) - oba po 17 bramek. Nic dziwnego, że ekipa Jurgena Kloppa tyle traci, skoro niemieckiemu trenerowi wypadają z gry kolejni obrońcy. Najpierw Virgil van Dijk, który w meczu z Evertonem zerwał więzadła krzyżowe i nie zagra zapewne do końca sezonu. Leczy się także Fabinho, który z konieczności został przesunięty ze środka pomocy do środka obrony. Jakby tego było mało, kontuzji miał doznać także Joe Gomez.

REKLAMA

Zobacz wideo W Bundeslidze zaraz po Lewandowskim mówi się o Gikiewiczu. Jego się chwali

Sensacyjny faworyt mundialu w 2026 roku? Złote pokolenie. "Nigdy nie mieliśmy tak silnej kadry"

Fatalna sytuacja kadrowa Liverpoolu

Anglik złapał uraz podczas trwającego właśnie zgrupowania reprezentacji. "The Telegraph" przekazało, że kontuzja jest "ciężka" i może pozbawić zawodnika gry nie tylko w meczach kadry z Irlandią (12.11), Belgią (15.11) i Islandią (18.11) w najbliższym tygodniu, ale także w spotkaniach Liverpoolu. Istny koszmar Kloppa. W tej sytuacji jedynym zdrowym doświadczonym stoperem do jego dyspozycji byłby Joel Matip. Musiałby w środku obrony tworzyć parę z nastoletnimi Nathalnielem Phillipsem lub Rhysem Williamsem. Ewentualnie w ślad za Fabinho ze środka pomocy cofnięty zostałby Jordan Henderson lub Georginio Wijnaldum.

Golfista dokonał niemożliwego. To zagranie przejdzie do historii. "Taniec na wodzie" [WIDEO]

To nie koniec problemów Liverpoolu. W ostatnim meczu z Manchesterem City urazu doznał także Trent Alexander-Arnold. Prawy obrońca ma być wyłączony z gry przez miesiąc. Do tego trwa przerwa reprezentacyjna, piłkarze mistrza Anglii rozjechali się na zgrupowania swoich reprezentacji. Nie wiadomo, czy któryś z nich nie wróci do klubu z kolejną kontuzją.