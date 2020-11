Szejk przejmuje klub reprezentantów Polski! "Porozumienie uzgodnione"

Derby County przeżywa kłopoty finansowe. Z tego powodu coraz głośniej w angielskich mediach o możliwości przejęcia klubu przez szejków. W ostatnich dniach klub wystosował oficjalne oświadczenie w tej sprawie. - Rozmowy są zaawansowane do tego stopnia, że porozumienie zostało w zasadzie uzgodnione pomiędzy obiema stronami. Zgłoszenie klubu w ramach sprawdzenia właścicieli i nowego dyrektora zostało zatwierdzone przez zarząd EFL [władze ligi - przyp.red.] w czwartek - napisano w oświadczeniu.

Derby County zmieni właściciela. 60 mln funtów

Według doniesień mediów klub ma zostać wkrótce przejęty za kwotę ok. 60 mln funtów (ok. 67 mln euro). - Derventio Holdings Limited, którego podmiotem kontrolującym jest Bin Zayed International LLC, a jego właścicielem szejk Khaled Zayed Bin Saquer Zayed Al Nayhan, może przystąpić do transakcji, która wkrótce powinna się zakończyć - dodano.

Derby County fatalnie radzi sobie w nowym sezonie Championship. Po dziesięciu meczach plasuje się na przedostatnim miejscu w lidze, mając zaledwie 10 punktów na swoim koncie. Do gry w angielskim klubie powrócił już Krystian Bielik, który z powodu urazu pauzował przez ponad dziewięć miesięcy. W Derby gra także Kamil Jóźwiak, który do Anglii trafił latem tego roku.