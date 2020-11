Łukasz Fabiański tłumaczy przedziwny rzut karny, który obiegł internet. "Wysyłał sygnały"

- To pewnie jeden z dziwniejszych karnych w mojej karierze. Ostatnia akcja Fulham, jedenastka, która miała być ostatni kopnięciem w meczu i stawką ważne trzy punkty. Udało się obronić i szkoda tylko, że to wszystko działo się przy pustych trybunach - mówi Łukasz Fabiański w rozmowie z portalem meczyki.pl po sobotnim spotkaniu West Ham - Fulham (1:0).

Łukasz Fabiański o dziwnym karnym w meczu z Fulham. "W jego uderzeniu nie było zbyt wiele jakości"

W meczu 8. kolejki Premier League najciekawiej było w doliczonym czasie drugiej połowy. Wtedy to gospodarze wyszli na prowadzenie po bramce Tomasa Souceka, a chwilę później sędzia podyktował rzut karny dla Fulham. W 98. minucie do piłki ustawionej na 11. metrze podszedł Ademola Lookman. Chciał pokonać Łukasza Fabiańskiego "Panenką", ale zawalił uderzenie. Fabiański nie dał się zaskoczyć. - Zauważyłem, że Lookman w ogóle na mnie nie patrzy. Ani razu nie podniósł głowy. Nie wyglądał w tym wszystkim na pewnego siebie. Wziął szybko futbolówkę, ale potem wysyłał sygnały, że nie jest przekonany, co chce zrobić - dodał Fabiański. 23-letni napastnik Fulham wziął krótki rozbieg. - Wysłał sygnały, że będzie kombinował. W dodatku nie było w jego uderzeniu zbyt wiele jakości, co pozwoliło mi skutecznie interweniować - przyznał polski bramkarz.

- Jeden z najgorszych rzutów karnych ostatnich lat - nie ma wątpliwości BBC, a o tym karnym piszą media i internauci z całego świata. Wściekły na piłkarza był trener gości, Scott Parker. - Jestem rozczarowany i wściekły. Nie możesz tak uderzać rzutu karnego i on o tym wie. Jest młody i wciąż się uczy - powiedział Parker. Po tym spotkaniu West Ham jest na 11. miejscu w tabeli (11 punktów), a Fulham dopiero 17. (4 punkty).

West Ham przedłuży kontrakt z Fabiańskim?

Kontrakt Fabiańskiego z West Hamem obowiązuje do końca czerwca przyszłego roku. Klub ma możliwość przedłużenia go o rok. - Osobiście nie biorę w tym udziału, ale mogę zdradzić, że wstępne rozmowy się już toczą. Myślę, że szybko znajdziemy rozsądne rozwiązanie tej sytuacji. Pewnie jeszcze chwilę to potrwa, ale wkrótce powinniśmy dojść do porozumienia i przedłużyć kontrakt - przyznał polski bramkarz. Dodał, że jego rodzina odnajduje się w Londynie, a syn poszedł niedawno do szkoły i nie chciałby dokonywać zmian w życiu. Stąd wniosek, że jeśli West Ham będzie zadowolony z Fabiańskiego, Polak prawdopodobnie zostanie w stolicy Anglii na dłużej.