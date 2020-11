Łukasz Fabiański został bohaterem w 98. minucie! "Jeden z najgorszych karnych. Oszałamiające"

Zobacz wideo Lewandowski strzelił dwa gole, ale po chwili zwątpił. Wymowna reakcja [ELEVEN SPORTS]

W meczu 8. kolejki Premier League West Ham - Fulham najciekawiej było w doliczonym czasie drugiej połowy. Wtedy to gospodarze wyszli na prowadzenie po bramce Tomasa Souceka, a chwilę później sędzia podyktował rzut karny dla gości. W 98. minucie do piłki ustawionej na 11. metrze podszedł Ademola Lookman. Chciał pokonać Łukasza Fabiańskiego "Panenką", ale zawalił uderzenie.

Zobacz fatalny rzut karny w wykonaniu Lookmana:

Trener i piłkarze Fulham o zmarnowanym rzucie karnym

23-letni Lookman zbyt lekko i zbyt niedokładnie podciął piłkę, którą bez problemu złapał bramkarz reprezentacji Polski. Fabiański nie dał się zaskoczyć. - Jeden z najgorszych rzutów karnych ostatnich lat - nie ma wątpliwości BBC. Wściekły na piłkarza był trener gości, Scott Parker. - Jestem rozczarowany i wściekły. Nie możesz tak uderzać rzutu karnego i on o tym wie. Jest młody i wciąż się uczy.

Tuż po tej "jedenastce" sędzia główny odgwizdał koniec meczu. West Ham mógł świętować trzy punkty wywalczone z wyjątkowych okolicznościach. - Ade popełnił błąd. Jest pierwszą osobą, która to zrozumiała. Jest rozczarowany i to słuszne podejście - dodał Parker.

Lookman to napastnik RB Lipsk, wypożyczony pod koniec września do Fulham. Ma już jedno trafienie w meczu z Sheffield. - Jest fantastyczny od momentu, gdy do nas trafił. Musi się teraz otrzepać po tym karnym. Tak to jest, że gdy jesteś młody, popełniasz błędy - zauważa szkoleniowiec Fulham.

23-latek trzymał głowę w dłoniach. Po meczu był pocieszany przez kolegów z drużyny. - Ademola jest zdruzgotany, przepraszał - powiedział pomocnik Fulham Tom Cairney. Dodał: To młody chłopak, który miał tutaj dobry start i jest dla nas wielkim wzmocnieniem. Będziemy go wspierać, wie, że mógł dać nam punkt w tym meczu. Pomocnik Harrison Reed dodał: Przeprosił, więc idziemy dalej. Jest zdruzgotany, jak my wszyscy.

Owen komentuje, Fabiański najlepszy w Premier League

- Oszałamiające, absolutnie oszałamiające. Wydaje się to łatwe, ale po prostu nie możesz tego zrobić w 98. minucie przy wyniku 1:0 - napisał na Twitterze o uderzeniu Lookmana Michael Owen, były piłkarz m.in. Liverpoolu i Realu Madryt.

Nieszczęście Lookmana jest szczęściem Fabiańskiego. Dla Polaka był to siódmy obroniony rzut karny w Premier League od września 2016 roku. Pod tym względem nie ma sobie równych w lidze angielskiej.

Po tym meczu West Ham jest na 11. miejscu w tabeli (11 punktów), a Fulham dopiero 17. (4 punkty).