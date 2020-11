Znakomite oceny Jana Bednarka! Polak pomógł Southampton awansować na pozycję lidera

Southamtpon wygrał z Newcastle pomimo wyraźnego osłabienia - w drużynie zabrakło najlepszego strzelca, Danny'ego Ingsa. Zawodnik, który w pierwszych siedmiu spotkaniach tego sezonu Premier League zdobył pięć goli, doznał kontuzji w meczu z Aston Villą i uszkodził kolano, przez co wypadł z gry na parę tygodni. Ale "Świętym" udało się wygrać nawet bez niego. Dwie bramki zdobyli Che Adams i Stuart Armstrong i to wystarczyło, żeby pokonać Newcastle United i zostać tymczasowym liderem Premier League.

Wysokie oceny dla Bednarka po meczu, który dał Southampton miejsce lidera Premier League

Jan Bednarek rozegrał pełne 90 minut i był jednym z wyróżniających się piłkarzy Southampton. W poprzedni weekend obrońca miał niebezpieczny upadek podczas weekendu, ale jak widać, szybko umiał się otrząsnąć po tym zdarzeniu. - Na tyłach zaprezentował się z bardzo solidnej strony. Pokazał opanowanie i czujność podczas gry w defensywie - pisał o nim portal "Hampshire.Live", który ocenił go na "ósemkę" w 10-punktowej skali.

Według serwisu "Saints Marching" Bednarek zasłużył nawet na wyższą ocenę. - Nie musiał dużo bronić przez pierwsze 60 minut, był także bliski gola zdobytego głową - napisano w uzasadnieniu. Nie był jedynym graczem Southampton, który został oceniony na "9", ale żaden z jego kolegów nie otrzymał wyższej noty.

Klub Jana Bednarka liderem Premier League. Po raz pierwszy w historii!

"Solidny występ w defensywie" i dwa celne strzały Bednarka z Newcastle

Nieco słabiej Polak wypadł w ocenie portalu "90min.com", który dał mu "6", twierdząc, że "problemy sprawiał mu Callum Wilson, który nie wyrządził jednak drużynie żadnej krzywdy", a występ Polaka był "solidny i sprawiający, że napastnicy rywala nie dostawali wiele swobody".

Ocenę 7.4 Polak miał na koniec meczu w portalu "Statscore.com", który naliczył mu pięć wygranych pojedynków z rywalami, trzy udane wybicia, dwa przechwyty i 79 proc. skuteczności podań. Wskazał także dwa celne strzały na bramkę rywali.

Southampton liderem pierwszy raz w historii

Klub Bednarka pierwszą pozycję w lidze zachowa przynajmniej do soboty, kiedy Everton zmierzy się z Manchesterem United. Southampton został pierwszy raz liderem w erze Premier League (od 1992 roku), a w sumie pierwszy raz od 1988 roku! Jan Bednarek gra dla Southampton od lipca 2017 roku, gdy przyszedł do angielskiego zespołu z Lecha Poznań. Wcześniej reprezentował także barwy Górnika Łęczna. W reprezentacji Polski rozegrał do tej pory 25 spotkań, w których strzelił jedną bramkę.