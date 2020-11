Media: Manchester United gotowy na transfer Pogby. Klub ustalił cenę. Promocja!

60 mln euro - tyle ma wynosić oferta, którą gotowi będą zaakceptować działacze Manchesteru United w przypadku zapytania o Paula Pogbę. Tak twierdzi włoski portal Calciomercato. Pogba ma kontrakt z Manchesterem do 30 czerwca 2022 roku. 60 mln euro to spora promocja, bo cztery lata temu "Czerwone Diabły" zapłaciły za niego Juventusowi 105 mln, a wg Transfermarkt Francuz wart jest 80 mln.

Spadek wartości Pogby nie dziwi, bo w wieku 27 lat jest zdecydowanie bez formy. W tym sezonie zagrał w 10 meczach, ale średnio tylko przez 50 minut. Bilans statystyczny to gol i dwie asysty. W ostatnim meczu Manchesteru z Basaksehir w Lidze Mistrzów (1:2) wszedł z ławki. Dlatego angielski klub myśli o jego sprzedaży latem przyszłego roku. To będzie ostatni moment, by zarobić dobre pieniądze na francuskim pomocniku.

Pogba w Realu?

Gdzie mógłby powędrować Pogba? Media od lat przekonują, że zwolennikiem jego talentu jest Zinedine Zidane. Szkoleniowiec Realu Madryt miał naciskać na transfer rodaka już w poprzednich oknach transferowych, ale prezes "Królewskich" Florentino Perez pozostawał nieugięty. Czy to zmieni się w najbliższych miesiącach? - To dla mnie marzenie. Pewnego dnia może się spełnić, czemu nie? - mówił o możliwości gry w Realu Pogba podczas konferencji na wrześniowym zgrupowaniu reprezentacji Francji.

Pogba gra dla Manchesteru United od sierpnia 2016 roku, gdy przyszedł tam z Juventusu. Dla Francuza był to powrót do klubu po tym, jak wcześniej grał tam pół roku w pierwszej drużynie w 2012 roku i przechodził przez szczeble drużyn młodzieżowych.