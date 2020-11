"Bale odradza się w Londynie" - hiszpańskie media piszą o występie Walijczyka

Gareth Bale został wypożyczony w letnim oknie transferowym z Realu Madryt do Tottenhamu do końca czerwca 2021 roku. W zespole Zidane'a Zidane'a nie miał żadnych szans na grę ze względu na konflikt, w który popadł z francuskim trenerem w maju 2018 roku. Walijczyk w Realu grał coraz rzadziej, wolał spędzać czas w inny sposób, a jego pasją była gra w golfa.

REKLAMA

Zobacz wideo Leśnodorski wskazał największy błąd Mioduskiego w Legii. "Galopująca katastrofa" [SEKCJA PIŁKARSKA #69]

Koronawirus w Realu. Klub wydał oświadczenie ws. meczu Ligi Mistrzów

Hiszpańskie media po bramce Bale'a z Brighton. "Odradza się w Londynie"

Teraz Bale przypomniał o sobie w meczu z Brighton, gdy zaledwie po trzech minutach przebywania na boisku trafił do siatki rywali.

Hiszpańska prasa nie poświęciła zbyt wiele uwagi Walijczykowi. W poniedziałek rano nie można było znaleźć o nim choćby wzmianki w żadnej gazecie. Głównymi tematami były informacje dot. fatalnego wyniku Barcelony pod wodzą Ronalda Koemana czy też powrotu do gry Cristiano Ronaldo, który strzelił dwa gole ze Spezią w Serie A.

W internetowym wydaniu dziennika "AS" można było za to przeczytać: "Bale odradza się w Londynie". - Obraz, którego oczekiwano od dawna. Gareth Bale powrócił. W swoim czwartym meczu na nowym etapie w Tottenhamie strzelił gola. I nie tylko to: jego cel był decydujący i dał zwycięstwo nad Brighton. Wspaniała główka - to relacja hiszpańskiej gazety.

"Bale, który był na boisku tylko przez pięć minut, wchodząc jako zmiennik, odcisnął swój stempel na grze, swoim pierwszym golem dla Spurs po siedmiu latach i 166 dniach po ostatnim, jakiego zdobył w barwach tego klubu w 2013 roku. Po trafieniu pobiegł do narożnika pola karnego, spojrzał na jedną z kamer i zrobił gest, w którym ułożył serce ze swoich rąk. Jak poprzednio. Jak zwykle".

Asystę przy golu Bale'a zanotował Sergio Reguilon, który w letnim oknie transferowym również zamienił Real Madryt na Tottenham. - Cudowne zagranie Reguilona do Bale'a, który zdobył wspaniałego gola: Madridistas, podnieście chusteczki - możemy przeczytać w relacji.

"El Mundo" podkreśliło, że "dwóch byłych graczy Realu Madryt wyciągnęło z kłopotów zespół Jose Mourinho", choć wydawało się, że Spurs "utknęli i nie mieli żadnej recepty na rywala, który wygrał dotychczas tylko jeden mecz i może spaść z ligi".

Udany występ Bale'a został doceniony przez konto Twitterowe "Bernabeu Digital", na którym pojawiają się najnowsze informacje o zespole Realu Madryt, a także "SFieles" grupę fanów klubu na Facebooku, która ma ponad 500 tys. obserwujących.

Uśmiechnięty Bale po meczu przed kamerami Sky Sports opowiadał, że jest zachwycony swoim pierwszym golem po powrocie do klubu. - To oczywiście wspaniałe uczucie. Będąc na ławce i wychodząc, chcesz wywrzeć wpływ, a ja miałem szczęście, że zdobyłem bramkę, więc jestem bardzo szczęśliwy - mówił Walijczyk.

Zapytany, jak dobry może być Tottenham w tym sezonie, powiedział: - Wiemy, że nie dajemy się ponieść emocjom - to długi sezon - ale będziemy pracować tak ciężko, jak tylko potrafimy - zakończył piłkarz.

"Bild": Legendarny Gerd Mueller powoli umiera

Mourinho zakpił z Realu Madryt. "Wejdę na Safari"

Wcześniej występ Bale'a ocenił Jose Mourinho, szkoleniowiec Tottenhamu. - Cieszę się z jego występu, bo na to zasłużył. Pokazał wielki charakter i miał duży wpływ na grę drużyny. Kiedy będę miał pięć minut, wejdę na Safari [przeglądarka internetowa - przyp. red.], żeby spojrzeć na oficjalną stronę Realu Madryt i zobaczyć, co oni tam o nim piszą - kontynuował Mourinho, wbijając szpilkę hiszpańskiemu klubowi. Portugalski szkoleniowiec zadrwił w ten sposób z Realu Madryt, który wypożyczył Walijczyka do Tottenhamu do końca czerwca 2021 roku. Bale odszedł z zespołu "Królewskich" w wyniku konfliktu z Zinedinem Zidanem, który rozpoczął się w 2018 roku. Hiszpańska prasa przedstawiała zawodnika jako piłkarza już wypalonego.

Tottenham po 7. kolejkach Premier League jest wiceliderem i traci tylko dwa punkty do pierwszego Liverpoolu. W czwartek zagra w Lidze Europy z Łudogorcem Razgrad, a w niedzielę zmierzy się na wyjeździe w Premier League z West Bromwich Albion.