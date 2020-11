Jan Bednarek runął na murawę. Upadek jak z horroru [WIDEO]

Była 22. minuta niedzielnego meczu Aston Villa - Southampton, gdy po starciu z Ollie Watkinsem fatalnie wyglądający upadek zaliczył Jan Bednarek. Polski obrońca, po pojedynku główkowym, bezwładnie padł na murawę, uderzając głową w boisko.

Fatalny upadek Jana Bednarka

Reprezentantowi Polski natychmiastowo została udzielona pomoc na murawie i na szczęście mógł on kontynuować grę. Bednarek nie wyszedł jednak na drugą połowę. W jego miejsce na boisku pojawił się Jack Stephens.

Na razie nie wiadomo, na ile ta zmiana spowodowana była niepokojącym stanem zdrowia Bednarka, a na ile decyzją Ralpha Hasenhüttla, by nie ryzykować zdrowia zawodnika. Southampton do przerwy prowadziło 3:0, więc Austriak mógł po prostu zdecydować, że nie ma żadnego sensu, by trzymać Polaka na boisku.

O stanie zdrowia Bednarka na pewno dowiemy się więcej na pomeczowej konferencji prasowej. Polak jest podstawowym zawodnikiem Southampton, w obecnym sezonie zagrał we wszystkich meczach ligowych oraz w jednym meczu Pucharu Ligi.