Pep Guardiola wróci do FC Barcelony? Hiszpan skomentował słowa kandydata na nowego prezesa klubu

Josep Maria Bartomeu w końcu podał się do dymisji, a wraz z nim cały zarząd Barcelony. W efekcie ruszyła kampania wyborcza w katalońskim klubie. Kolejny kandydaci będą prześcigać się w obietnicach, kogo to nie sprowadzą na Camp Nou. Victor Font, jeden z faworytów do wygrania wyborów prezydenckich w Barcelonie, stwierdził, że bardzo chciałby zobaczyć na Camp Nou Pepa Guardiolę.

Guardiola o pracy w Barcelonie

Byłby to powrót hiszpańskiego trenera do Barcelony, którą trenował w latach 2008-2012. - Na razie Guardiola wydaje się być całkowicie zdystansowany od wyścigu wyborczego - przekonuje "Marca". Ten bowiem zapewnił, że jego teraźniejszość i przyszłość są na stadionie Etihad. - Jestem niesamowicie szczęśliwy w Manchesterze City. Mam nadzieję, że będę miał dobry sezon i chcę zostać tu dłużej - powiedział Guardiola. Kontrakt trenera z angielskim klubem wygasa w czerwcu 2021 roku.

Legendy wrócą do Barcelony?

Co dokładnie powiedział Font? - Naszym zamiarem jest zbudowanie bardzo silnego i konkurencyjnego projektu. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że Barcelona odziedziczyła styl gry, który zaszczepił Johan Cruyff. Ponadto większość naszych legend, które najlepiej znają ten styl, również kocha klub, tak jak Pep Guardiola, Xavi, Iniesta lub Puyol - powiedział. I dodał: Wszyscy oni są legendami, które kochają Barcelonę, ale które dziś nie pracują dla klubu. Musimy ich sprowadzić z powrotem, aby mieć pewność, że mamy bardzo konkurencyjny projekt.

Font już wcześniej zapowiedział, że jeśli wygra wybory, pracy nie utrzyma trener Ronald Koemen. Holender był wyborem Bartomeu.