Jest diagnoza ws. Kamila Jóźwiaka. Trener Derby County przekazał oficjalne informacje

- Kamil Jóźwiak nie pojedzie z nami do Bournemouth. Jest na to za wcześnie. Myślę, że może być gotowy na środę, ale będziemy musieli jeszcze to sprawdzić. Ulżyło nam, że nie jest to poważna kontuzja - powiedział trener Derby County, Philipp Cocu w rozmowie z klubową telewizją.

Uraz Jóźwiaka wyglądał bardzo groźnie

Kamil Jóźwiak doznał bolesnej kontuzji w zremisowanym 1:1 meczu jego Derby County z Cardiff City. 21-latek schodził z murawy wspierany przez dwóch członków sztabu medycznego. - Jóźwiak nie mógł obciążać nogi. Ostatni jego pojedynek na murawie wyglądał na dość ostry, wejście nakładką rywala było cyniczne. Jeden z członków sztabu medycznego po wyjściu z tunelu powiedział, że to "wyglądało źle" - napisał wtedy na Twitterze dziennikarz "The Athletic" Ryan Conway.

Jóźwiak do Derby County trafił w czasie letniego okna transferowego. Wcześniej był związany z Lechem Poznań, gdzie grał od 2011 roku. W seniorskiej drużynie "Kolejorza" zadebiutował w lutym 2016 roku. W ciągu czterech lat rozegrał 122 spotkania, w których strzelił 17 goli oraz zanotował 15 asyst. W środę zaliczył 6. występ w Derby, do tej pory zaliczył jedną asystę.

