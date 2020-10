Wisła Kraków wygrała walkę z klubem Premier League. "Jak piłkarz tej klasy mógł trafić do Polski?"

Tomas Soucek trafił do West Hamu latem tego roku za ponad 16 milionów euro, a Vladimir Coufal na początku października, tuż przed końcem okienka transferowego, za 6 milionów euro. Obydwaj, byli piłkarze Slavii Pragi, od tego czasu zagrali we wszystkich spotkaniach, w każdym z nich występując od pierwszej do ostatniej minuty. To sprawiło, że angielski klub postanowił szukać w lidze czeskiej kolejnych piłkarzy do swojego zespołu.

REKLAMA

Historyczny transfer Grosickiego. Sprawą Polaka zajmie się specjalna komisja

Zobacz wideo Leśnodorski: Lech ma 300 mln zł przewagi nad Legią. Teraz albo nigdy [SEKCJA PIŁKARSKA #69]

West Ham chciał Frydrycha

Portal claretandhugh.info zwraca uwagę, że działacze West Hamu przegapili już okazję na transfer Michała Frydrycha, który występuje obecnie w Wiśle Kraków, a kosztowałby zaledwie kilkaset tysięcy euro. Pisza oni, że Wisła zapłaciła około 750 tysięcy euro za Czecha, choć według naszych informacji było to trochę mniej. "Frydrych w swojej karierze długo grał na pozycji prawego obrońcy, a w ostatnich sezonach coraz częściej grał na środku obrony. Tam też rywalizował na poziomie Ligi Mistrzów z takimi klubami jak FC Barcelona czy Inter. Jego przejście do Polski można więc nazwać zaskakującym. Ale on sam twierdzi, że chce grać, a w dotowanej chińskimi milionami Slavii stawało się to coraz trudniejsze" - pisał w swoim tekście Piotr Majchrzak.

Frydrych zagrał w Wiśle Kraków trzy mecze i w żadnym z tych spotkań Wisła nie traciła bramki, a Czech był wyróżniającym się piłkarzem, który w każdym zagraniu pokazywał wielką jakość. Wiele wskazuje na to, że klub wreszcie ma prawdziwego szefa defensywy, a tego w Wiśle nie było od zakończenia kariery przez Arkadiusza Głowackiego.

Manchester City ma dwóch kandydatów do zastąpienia Guardioli. Klub czeka na jego decyzję

Tymczasem West Ham może już rozglądać się za kolejnymi piłkarzami. W zespole Sparty Praga, aktualnego lidera ligi czeskiej, 25-letni Lukas Jullis ma na swoim koncie już sześć bramek i prowadzi w klasyfikacji strzelców. Z kolei w Slavii Praga bardzo dobrze radzi sobie 19-letni obrońca, David Zima, czy 22-letni Petar Musa, który strzelił już dwie bramki.