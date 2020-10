Manchester City ma dwóch kandydatów do zastąpienia Guardioli. Klub czeka na jego decyzję

Pep Guardiola jest związany z Manchesterem City kontraktem, który obowiązuje do końca czerwca 2021 roku. Szkoleniowiec angielskiego klubu nie złożył jednak podpisu pod ofertą przedłużenia umowy. Manchester City nie chce stracić Guardioli, ale już rozgląda się za jego następcą, gdyby Hiszpan zdecydował się odejść. Brytyjski dziennik "Daily Mail" donosi, że miejsce 49-letniego trenera mogą zająć Julian Nagelsmann oraz Mauricio Pochettino.

Manchester City pożegna się z Pepem Guardiolą? Są następcy hiszpańskiego trenera

Aktualnie Julian Nagelsmann pełni rolę trenera w RB Lipsk, które po pięciu kolejkach Bundesligi zajmuje miejsce lidera tabeli z 13 punktami na koncie oraz bilansem czterech zwycięstw i jednego remisu. Zdaniem brytyjskich mediów reputacja 33-letniego szkoleniowca rośnie, wzbudzając zainteresowanie Manchesteru City. Nagelsmann jest także typowany jako faworyt oraz priorytet władz angielskiego klubu.

Mauricio Pochettino z kolei wciąż pozostaje bezrobotny po tym, jak w listopadzie 2019 roku rozstał się z Tottenhamem Hotspur. Argentyńczyk był w ostatnich tygodniach przypisywany do wielu klubów, w tym m.in. do Realu Madryt, jednak nie podpisał kontraktu z żadnym zespołem.

Pep Guardiola drużynę Manchesteru City prowadzi od lipca 2016 roku, gdy opuścił Bayern Monachium, a wcześniej FC Barcelonę. Poprowadził piłkarzy wicemistrza Anglii w 241 meczach we wszystkich rozgrywkach osiągając bilans 178 zwycięstw, 27 remisów i 36 porażek. Według portalu transfermarkt.de zawodnicy 43-letniego trenera strzelili 619 goli do 220 straconych, co daje średnio 2,23 gola na spotkanie.

Dotychczas największym sukcesem Hiszpana w Anglii było dwukrotne zwycięstwo Premier League (2017/18 oraz 2018/19). Do tego triumfował w Pucharze Anglii, dwukrotnie w Superpucharze Anglii oraz czterokrotnie w EFL Cup. Dotychczas 43-latkowi w Anglii nie udało się wygrać upragnionej Ligi Mistrzów. Ostatni sukces na arenie światowej zdobył w sezonie 2013/14, gdy wygrał z Bayernem Monachium Superpuchar UEFA oraz Klubowe Mistrzostwa Świata.