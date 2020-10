Wielki powrót reprezentanta Polski! Zagrał po dziewięciu miesiącach przerwy

- Grałem na środku obrony. W pewnym momencie rywal minimalnie wypuścił piłkę przed siebie, więc myślałem, że dobiegnę do niej pierwszy i ją przechwycę. Gracz Tottenhamu okazał się jednak szybszy, tracił piłkę i jednocześnie zmienił kierunek biegu. Żeby go dogonić, musiałem zrobić to samo, ale wtedy kolano mi uciekło i stało się. Sam nie wiem, czy była szansa uniknąć tego zdarzenia, lepiej do tego nie wracać - opisał szczegóły zdarzenia, po którym Krystian Bielik wypadł z gry na długie miesiące z powodu zerwanych więzadeł krzyżowych w kolanie.

REKLAMA

Zobacz wideo "Lech Poznań zapłacił za swoją filozofię, ale to jest słuszna filozofia"

Bielik po ponad dziewięciu miesiącach przerwy powrócił na boisko. Polak znalazł się w wyjściowym składzie Derby County U-23. Polski pomocnik pomógł swojej drużynie w odniesieniu zwycięstwa 3:1 z Southampton. Polak został zmieniony w 66. minucie, a pierwszej połowie otrzymał żółtą kartkę. Można spodziewać się, że niedługo otrzyma także szansę gry w pierwszym zespole Derby County.

Krystian Bielik może nadal liczyć na walkę o powrót do reprezentacji Polski. W momencie kontuzji był jednym z pewniaków do wyjazdu na Euro 2020. Pandemia koronawirusa sprawiła, że turniej finałowy przełożono, co daje szanse 22-latkowi na powrót do formy i walkę o wyjazd na mistrzostwa Europy, w których mógłby wspomóc reprezentację Polski, prowadzoną przez Jerzego Brzęczka.

Przeczytaj także: