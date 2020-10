Arsenal podjął decyzję ws. Mesuta Oezila. Został skreślony. To już koniec

Mesut Oezil odgrywa obecnie marginalną rolę w Arsenalu. W sezonie 2019/20 wystąpił w zaledwie 18 z 38 spotkań Premier League. Ostatni raz na boisku pojawił się 7 marca. Po wznowieniu ligi angielskiej podczas pandemii koronawirusa szkoleniowiec Arsenalu Mikel Arteta już ani razu nie skorzystał z byłego reprezentanta Niemiec.

Mesut Oezil nie zagra w Premier League do końca roku!

Arsenal, po zakończeniu okienka transferowego w Anglii, musiał zgłosić szeroki skład do rozgrywek Premier League. Władze klubu borykały się z poważnym problemem - Arsenal ma aż 19 piłkarzy w wieku powyżej 21 lat, którzy nie są jego wychowankami, czyli o dwóch więcej niż limit obowiązujący w Anglii. Z tego powodu zdecydowano wykluczyć z gry właśnie Mesuta Oezila i Sokratisa Papastothopoulosa.

Oezil jest jednym z najlepiej zarabiających piłkarzy w Arsenalu - otrzymuje tygodniowo aż 350 tys. funtów. Jego kontrakt kończy się jednak już w czerwcu przyszłego roku. Niemiec przyznał już publicznie, że nie zamierza odejść z klubu przed końcem umowy i będzie walczyć o miejsce w składzie W obecnej sytuacji, gdy co najmniej do końca roku nie będzie miał możliwości gry w meczach ligowych, jego szanse na powrót do składu znacznie zmalały.

