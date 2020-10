Trwa burza po skandalicznym zachowaniu Aguero. "To, jak nas traktowano, było cyrkiem"

Hitowe starcie Manchesteru City z Arsenalem przyniosło kontrowersje. Pod koniec pierwszej połowy Sergio Aguero nie zgadzał się z decyzją sędzi liniowej i złapał ją w okolicach barku i szyi. Natychmiast rozpoczęła się dyskusja na temat zachowania Argentyńczyka. - Co zrobił Aguero? Dlaczego nie został za to wyrzucony? - pytał brytyjski dziennikarz Piers Morgan.

Aguero wywołał burzę w Anglii. "To nie było ok"

Od zdarzenia minęło już kilkadziesiąt godzin, ale dyskusja dotycząca skandalicznego zachowania argentyńskiego napastnika trwa nadal. Na swoim blogu na łamach "The Guardian" długi tekst napisała o nim m.in. Suzanne Wrack. Dziennikarka w swoim artykule przytoczyła wypowiedzi osób związanych z brytyjskim futbolem, a także kibiców, którzy bronili Aguero. "Rusz głową głupia krowo" czy "Zostań w domu, żeby gotować" - to tylko niektóre wpisy fanów.

Wrack zauważa jednak, że to wpisy absurdalne. "Żaden piłkarz nie powinien dotykać sędziów. W 2016 roku ten problem był tak powszechny, że angielska federacja wprowadziła przepis o karaniu piłkarzy kartkami za fizyczny kontakt z sędzią, bez agresywnego zachowania. Bardziej agresywne zachowanie [a pod takie można podciągnąć reakcję Aguero - red.] karane powinno być czerwoną kartką" - pisze Wrack.

- Ja i Wendy Toms byłyśmy pierwszymi kobietami, które prowadziły profesjonalny mecz w latach 90. Obie miałyśmy podobne problemy, ale wtedy prawdopodobnie miałyśmy zbyt wysoki poziom tolerancji, bo chciałyśmy się dopasować. Teraz minęło już 30 lat, a problemy są takie same. To, jak traktowano mnie i Wendy, było cyrkiem - przyznaje natomiast Janie Frampton, była sędzia cytowana przez Wrack.

Dziennikarka przyznała także, że otrzymała mnóstwo wiadomości od osób, które były za sędzią pokrzywdzoną przez Aguero. - Skąd te wiadomości? Kobiety mają dość niewłaściwego dotykania. Trudno było patrzeć na Massey-Ellis, którą Aguero łapie od tyłu i ściska jej szyję. Trudno było patrzeć, jak jej oczy pozostają wlepione w inny punkt, a ona sama wzdryga się, czując, jak jego ręka przesuwa się po jej plecach. To przywołuje nasze zbiorowe doświadczenia jako kobiet. Wielu może twierdzić, że było to nieszkodliwe, nieagresywne, zabawne, a nawet rozładowujące napięcie. Ale to nie było OK. Nie jest w porządku dotykać w taki sposób kobietę w jej miejscu pracy, nie jest w porządku dotykać tak kobietę w klubie, nie jest w porządku dotykać tak kobietę w barze. Tak samo, jak na boisku piłkarskim - dodała Wrack.

Sytuację skomentowała także Rebecca Lowe, angielska dziennikarka pracująca dla NBC Sports. - Byłam zawiedziona. Czułam się niekomfortowo. Mam nadzieję, że nigdy więcej czegoś podobnego nie zobaczę - przyznała.

