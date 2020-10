Kuriozum w brytyjskim futbolu. Lider z ujemnym bilansem bramkowym

League Two to czwarty poziom rozgrywkowy w Anglii. Za nami pięć kolejek, a Morecambe ma na koncie cztery zwycięstwa. W 1. kolejce pokonali Cheltenham 2:1. Następnie przegrali aż 0:5 z Cambridge United. Jednak w kolejnych trzech meczach zanotowali komplet zwycięstw. Wygrali kolejno z: 3:1 Southend, 1:0 z Portvale i 3:2 z Oldham. To oznacza, że w pięciu meczach strzelili osiem goli, ale stracili aż dziewięć!

Drugie w tabeli League Two jest Cambridge, które ma dwa punkty mniej (10 "oczek"), ale za to świetny bilans bramkowy 10:3! Jak informuje statystyczne konto "OptaJoe" poprzedni raz taka sytuacja, żeby lider miał ujemny stosunek goli, była w 1993 roku, gdy 16 stycznia Norwrich prowadziło w tabeli Premier League.

W następnej kolejce Morecambe zmierzy się z Crewley, czyli 13. zespołem ligi. O awans do League One biją się 24 kluby.

Podobna sytuacja w Polsce

W 2019 roku Wisła Płock po raz pierwszy w historii została liderem tabeli. Dokonała tego, mając zerowy bilans bramkowy. Wcześniej, jako drugi zespół ligi, miała ujemny stosunek goli. Więcej o tym przeczytacie TU.

