Sensacyjny zwrot akcji ws. Kamila Grosickiego. Klub twierdzi, że doszło do transferu!

Kamil Grosicki z odejściem z West Bromwich Albion czekał do ostatniej chwili (transfery wewnątrz lig angielskich można było przeprowadzać do piątku do 18). Angielskie media twierdzą, że do transakcji doszło - zdaniem dziennikarza "Daily Telegraph", Johna Percy'ego, Polak zostanie wypożyczony na rok do klubu Championship, Nottingham Forest.

Kamil Grosicki ma zostać wypożyczony z opcją wykupu w przypadku awansu

- "Typowe Kamil Grosicki story. 60 sekund przed zamknięciem okna, dokładnie o 17.59 podpisuje kontrakt z Nottingham Forest. System rejestracji nie przysyła potwierdzenia. NF twierdzi, że transfer jest zrealizowany. Kamil w drodze do Nottingham. Wypożyczenie do końca sezonu. Na wypadek awansu 2 lata umowy" - napisał na Twitterze Mateusz Borek, odsłaniając kulisy zamieszania.

- Wydawało się, że dokumenty nie przeszły - wyjaśniał na Twitterze Tomasz Włodarczyk. - Nottingham twierdzi, że przeszły. Być może trzeba poczekać do rana na potwierdzenie. Zobaczymy. Szaleństwo jak u Grosika - dodawał.

O tym, że negocjacje w sprawie transferu Polaka toczyły się do ostatnich godzin okna, mogły świadczyć również słowa Slavena Bilicia, czyli trenera WBA. - Dwóch naszych zawodników rozmawia z innymi klubami - mówił szkoleniowiec na piątkowej konferencji prasowej.

Dla West Bromwich Albion Grosicki gra od stycznia tego roku. Przeniósł się tam z Hull City, w którym występował od stycznia 2017 roku. Wcześniej był także zawodnikiem Stade Rennais, Sivassporu czy Jagiellonii Białystok i Legii Warszawa. 32-letni skrzydłowy zostanie nie zagrał ani minuty w tym sezonie Premier League, spędzając na boisku jedynie 55 minut w starciu Pucharu Ligi z czwartoligowym Harrogate Town (3:0).

