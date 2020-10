Przyszłość Kamila Grosickiego wyjaśniona! Zdecydowały pieniądze. Okno transferowe zamknięte

Jak informowały polskie media, Kamil Grosicki rozmawiał na temat transferu do grającego w Championship Nottingham Forest. Mateusz Borek podał na Twitterze, że West Bromwich Albion (czyli obecny klub Polaka) doszedł do porozumienia z Nottingham, "ale polski zawodnik nie zgadza się na warunki kontraktu proponowane przez nową drużynę". To prawdopodobnie ten czynnik sprawiły, że do transferu ostatecznie nie doszło.

Kamil Grosicki bez transferu. Okno transferowe w Anglii zamknięte

- Okno zamknięte. Kamil Grosicki zostaje w WBA - poinformował na Twitterze dziennikarz portalu meczyki.pl, Tomasz Włodarczyk.

Negocjacje w sprawie transferu Polaka po części na konferencji prasowej potwierdzał nawet trener jego obecnej drużyny, Slaven Bilić. - Dwóch naszych zawodników rozmawia z innymi klubami - mówił szkoleniowiec.

Dla West Bromwich Albion Grosicki gra od stycznia tego roku. Przeniósł się tam z Hull City, w którym występował od stycznia 2017 roku. Wcześniej był także zawodnikiem Stade Rennais, Sivassporu czy Jagiellonii Białystok i Legii Warszawa. Fakt, że 32-letni skrzydłowy zostanie w WBA nie jest najlepszą informacją w kontekście Euro 2020 (które zostanie rozegrane w czerwcu i lipcu 2021 roku) - Polak jeszcze nie zagrał ani minuty w tym sezonie Premier League, spędzając na boisku jedynie 55 minut w starciu Pucharu Ligi z czwartoligowym Harrogate Town (3:0).

