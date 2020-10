Kamil Grosicki coraz bliżej nowego zespołu! Kluby już się porozumiały

Okno transferowe w Anglii trwa do godziny 18:00 czasu polskiego w piątek, 16 października. Grosicki ma zatem czas, żeby opuścić West Bromwich Albion. Miałby trafić do Nottingham Forrest. Już 5 października, gdy zamykało się główne, europejskie okno transferowe o takiej możliwości informował portal meczyki.pl, ale wówczas transakcja nie doszła do skutku.

Bilić: "Może odejść trzech piłkarzy. Dwóch rozmawia z innymi klubami"

Teraz temat wraca w ostatnich chwilach na możliwe zmiany klubów, a mogłyby to potwierdzać słowa trenera WBA, Slavena Bilicia. - Nie mogę wam powiedzieć, o kogo chodzi, ale trzech naszych piłkarzy może jeszcze odejść - zdradzał szkoleniowiec cytowany przez hulldailymail.co.uk. - Dwóch z nich już rozmawia z innymi klubami. Na razie są jednak naszymi zawodnikami. Jeśli nie uda im się dogadać z tymi drużynami, wrócą do nas, więc nie byłoby fair, żebym teraz o tym mówił - wskazał.

Informacje o możliwym odejściu Grosickiego do Nottingham Forrest potwierdził także dziennikarz "Kanału Sportowego", Mateusz Borek. Według niego kluby miały już się prorozumieć, ale polski zawodnik nie zgadza się na warunki kontraktu proponowane przez nową drużynę. - Tradycji stało się zadość. Czy zdążą? - zastanawia się Borek.

Odejście z WBA szansą na grę dla Grosickiego przed Euro 2020

W tym sezonie Polak nie zagrał ani jednego meczu w West Bromwich Albion i nie jest zawodnikiem, którego Slaven Bilić widzi w składzie na kolejne spotkania. Nottingham Forrest zajmuje dopiero 22. miejsce w tabeli Championship. Do tej pory przegrało wszystkie cztery spotkania i zmieniło trenera na doświadczonego Chrisa Hughtona, który może chcieć wprowadzić do zespołu Grosickiego.

Dla West Bromwich Albion Grosicki gra od stycznia tego roku. Przeniósł się tam z Hull City, w którym występował od stycznia 2017 roku. Wcześniej był także zawodnikiem Stade Rennais, Sivassporu czy Jagiellonii Białystok i Legii Warszawa. Regularna gra może pomóc skrzydłowemu w powołaniu na Euro 2020, które odbędzie się w czerwcu i lipcu 2021 roku.

Okno transferowe zakończyło się o 18, ale nie wiadomo jeszcze, czy Grosicki ostatecznie zmieni klub. Z najnowszych informacji wynika, że polski skrzydłowy zostanie w WBA >>

