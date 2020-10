Grosicki zmieni klub? Trwają negocjacje ostatniej szansy

Choć Kamilowi Grosickiemu udało się spełnić marzenie o powrocie do Premier League, to raczej nie będzie mu dane grać w najwyższej klasie rozgrywkowej w Anglii. Trener Slaven Bilić widzi Polaka co najwyżej w roli zmiennika, a ta nie zadowala skrzydłowego, który w obliczu przyszłorocznych mistrzostw Europy chce grać jak najwięcej. W międzynarodowym oknie transferowym 32-latkowi nie udało się co prawda zmienić zespołu, ale może to jeszcze zrobić w piątek. Właśnie w piątek o godz. 18:00 kończy się bowiem transferowe okno w Anglii.

Kamil Grosicki może zmienić klub w ostatniej chwili. Trwają negocjacje

Zdaniem Tomasza Włodarczyka z portalu Meczyki.pl, pozyskaniem Grosickiego interesuje się Nottingham Forest. Klub z zaplecza angielskiej ekstraklasy negocjuje z piłkarzem i jego aktualnym pracodawcą. Szefowie Nottingham zapewniają, że są w stanie spełnić oczekiwania finansowe gracza. Nie ma jednak pewności, czy dogadają się z West Browmich Albion, gdzie obecnie gra Grosicki. Choć "gra", to może zbyt duże słowo. Bo Slaven Bilić, trener The Baggies, grę polskiemu skrzydłowemu cały czas obiecuje, ale obietnic nie spełnia.

Tomasz Włodarczyk twierdzi, że jeżeli Nottingham dogada się z WBA, Grosicki przejdzie do nowego zespołu na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu (potem kończy się jego kontrakt z West Bromem). W przypadku awansu do Premier League Grosicki podpisałby umowę z Notthingham na dwa lata, a jego kontrakt nie mógłby być gorszy niż ten, który ma w obecnej drużynie.

Grosicki gra w Anglii od stycznia 2017 roku (przeszedł wówczas z Rennes do Hull City). Dotychczas rozegrał 118 spotkań w Championship (26 goli i 25 asyst) i 15 w Premier League (0 goli, 5 asyst).

