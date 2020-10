Klopp ujawnił wiadomość, jaką wysłał swoim piłkarzom po szokującej klęsce z Aston Villą

Przed przerwą przeznaczoną na rozgrywki reprezentacyjne Liverpool został rozbity przez zespół Aston Villi. Hat-tricka skompletował Oli Watkins, a jednym z najlepszych piłkarzy na murawie był Jack Grealish, autor dwóch asyst i jednego gola. Dla Liverpoolu dwa gole zdobył Mohamed Salah.

Juergen Klopp zdradził treść wiadomości, która wysłał do piłkarzy Liverpoolu po klęsce z Aston Villą. "Noc po meczu nie była najlepszą w moim życiu"

Dla trenera Liverpoolu Juergena Kloppa była to jedna z najbardziej bolesnych porażek w karierze. Tuż po niej następnego dnia rano niemiecki szkoleniowiec postanowił wysłać swoim piłkarzom wiadomość tekstową. Teraz jej treść została ujawniona przez portal BBC Sport. - Noc po meczu nie była najlepszą w moim życiu, ale wstałem rano i wiedziałem, że muszę porozmawiać z moimi chłopakami, ale ich tu nie było. Więc wysłałem im długą wiadomość, która była w zasadzie moimi przemyśleniami na temat tego, co się wydarzyło, a potem poczułem się znacznie lepiej - powiedział Klopp, przed ujawnieniem tego, co napisał.

"Teraz jesteśmy tutaj i mieliśmy wystarczająco dużo czasu, aby sobie z tym poradzić. Przegrana w meczu jest dokładnym przeciwieństwem tego, czego chcesz. Porażka 7-2 sprawia, że jest oczywiście gorzej, ale czasami pokazujemy, że może to być przydatne. Mamy szansę pokazać w sobotę w porze lunchu z Evertonem, że ten mecz będzie bardzo ciekawy, ponieważ oni są w formie, a my dostaliśmy ostatnio porządny oklep. Zobaczymy, kto sobie lepiej z tym poradzi - zakończył Klopp, przesyłając wiadomość swoim piłkarzom.

W najbliższą sobotę mistrza Anglii czeka niezwykle trudne zadanie. Zmierza się na wyjeździe z Evertonem w debrach Liverpoolu o godz. 13:30. Zespół Carlo Ancelottiego po 4 kolejkach ma na koncie komplet punktów w Premier League i jest liderem tabeli, natomiast The Reds zajmują 5. miejsce.

