Juergen Klopp odpowiedział na list 11-letniego kibica Liverpoolu. "Mogę zacząć od zdradzenia ci tajemnicy?"

W trakcie wakacji letnich Lewis Balfe zaczął myśleć i stresować się przejściem do następnego etapu w edukacji po szkole podstawowej. Dlatego przyjaciel rodziny namówił 11-latka, aby ten o poradę walki ze stresem zgłosił się do jednego ze swoich idoli. Juergen Klopp odpowiedział młodemu kibicowi Liverpoolu, pisząc, jak on radził sobie z tego rodzaju problemami.

Mogę zacząć od zdradzenia ci tajemnicy? Ja też się stresuję. Mówiąc szczerze, martwiłbym się, gdybym nie odczuwał zdenerwowania, bo kiedy tak się dzieje, mogę przekuć tę energię na coś pozytywnego. Dla chłopca w twoim wieku może wydawać się dziwne, że trener Liverpoolu czuje się tak samo jak ty - ale tak jest

- rozpoczął Juergen Klopp.

Juergen Klopp wsparł 11-letniego kibica. "Z pomocą rodziny i przyjaciół nie poddawałem się"

Juergen Klopp w dalszej części listu uwzględnił również stres i zwątpienie towarzyszące jego zawodnikom. Szkoleniowiec przyznał, że w takich sytuacjach przypomina, jak ważni są dla niego piłkarze oraz jak bardzo w nich wierzy. "I nie mam wątpliwości, że tak samo będzie z Tobą i Twoją rodziną" - napisał Niemiec, przypominając 11-latkowi, że jest także częścią Liverpoolu, który zrzesza ze sobą miliony kibiców będących w podobnej sytuacji.

Nie przejmuj się potknięciami. Jak sam wiesz, przegrałem więcej niż kilka finałów i to nie jest miłe uczucie, ale z pomocą rodziny i przyjaciół nie poddawałem się, dzięki czemu mogliśmy cieszyć się pięknymi momentami. (...) Twoje wsparcie wiele znaczy zarówno dla mnie, jak i wszystkich w LFC, więc mam nadzieję, że ten list jest dowodem, że my także wspieramy Ciebie. You'll Never Walk Alone

- napisał szkoleniowiec mistrza Anglii.

W obecnym sezonie Liverpool rozegrał cztery kolejki w Premier League, w których zdobył dziewięć punktów i uplasował się na 5. miejscu w tabeli. Juergen Klopp nie może jednak do udanych zaliczyć ostatnich dwóch spotkań, w których najpierw przegrał w 1/8 EFL Cup z Arsenalem (po rzutach karnych), a następnie poniósł wysoką porażkę, aż 7:2 w meczu przeciwko Aston Villi. Następnym rywalem Liverpoolu będzie aktualny lider tabeli i dotychczas niepokonany w obecnym sezonie Everton.