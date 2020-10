Legenda Manchesteru United krytykuje transfer Cavaniego. "Bardzo dziwny ruch"

Ponad tydzień temu Manchester United poinformował o podpisaniu kontraktu z Edinsonem Cavanim. Urugwajski napastnik został pozyskany za darmo, po tym jak wygasła jego umowa z PSG wraz z końcem czerwca.

Paul Scholes nie widzi sensu w podpisaniu 2-letniego kontraktu przez Cavaniego z Manchesterem United. "Bardzo dziwny ruch"

33-latek będzie grał w ekipie Czerwonych Diabłów do połowy 2022 roku i zarobi 10 mln euro za każdy sezon. - Rozmawiałem z trenerem i to spowodowało, że moja chęć dołączenia do drużyny zdecydowanie wzrosła - powiedział Cavani cytowany przez klubowe media społecznościowe.

Przenosiny Cavaniego do Manchesteru United na dwa lata nie spodobały się legendzie klubu, Paulowi Scholesowi, który uważa, że najlepszą opcją byłoby wypożyczenie Urugwajczyka. - Oczywiście w swoim czasie był czołowym środkowym napastnikiem. Nie ma co do tego wątpliwości. Ale ma 33 lata i wygląda, jakby miał przejść na emeryturę. W zeszłym sezonie nie grał zbyt dużo w PSG - mówił Scholes, cytowany przez internetowe wydanie dziennika "Daily Mail".

- Pięć czy sześć lat temu to byłby świetny transfer. Prawdopodobnie przeniósłby nas na wyższy poziom, ale nie sądzę, że teraz też tak się stanie. Cavani powinien zostać wypożyczony. Jeśli jest problem ze środkowym napastnikiem w zespole, to najlepiej sprowadzić go na kilka miesięcy, aby przetrwać ten ciężki okres - kontynuował Scholes.

Były pomocnik Manchester United porównał transfer Cavaniego do Henrika Larrsona, który w 2007 roku przychodził na Old Trafford, mając 35 lat. - Podobnie jak Henrik Larsson. To był genialny środkowy napastnik. Po prostu wypełnił małą lukę. To było dokładnie to, czego potrzebowaliśmy. Postrzegam Cavaniego właśnie jako taką osobę, a nie 33-latka, który przychodzi, by podpisać dwuletni kontrakt. Uważam to za bardzo dziwny ruch - zakończył Scholes.

W poprzednim sezonie Edinson Cavani wystąpił w 22 meczach, w których strzelił siedem goli oraz zanotował trzy asysty. Łącznie dla PSG rozegrał ponad 300 spotkań oraz strzelił 200 goli. Wcześniej grał także dla Napoli oraz Palermo. Do tej pory wystąpił w 116 meczach w reprezentacji Urugwaju, dla której zdobył 50 goli.

